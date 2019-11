MotoGP | GP Valencia 2019 | risultati e classifica FP1 Quartararo il più veloce | Marquez

MotoGP - comincia male il week-end per Valentino Rossi : il Dottore assaggia l’asfalto di Valencia [GALLERY] : Il pilota della Yamaha è caduto nel corso della prima sessione di prove libere del Gp di Valencia, chiuse con l’ottavo tempo Valentino Rossi comincia con una caduta il week-end di Valencia, il pilota della Yamaha infatti è protagonista di una fastidiosa caduta nel corso della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Valencia. Nel tentativo di prepararsi alla curva 4, il Dottore perde confidenza con l’anteriore della ...

LIVE MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : Quartararo un razzo - 8° Valentino Rossi con caduta. FP2 dalle 14.10 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.41 Quartararo! MIGLIOR TEMPO! 1:31.455 per il francese che chiude al comando la prima sessione di questo weekend. 10.40 Franco Morbidelli quinto a 0.146, P. Espargarò sale in sesta piazza e così Valentino Rossi scivola in settima posizione. 10.40 BANDIERA A SCACCHI. 10.39 Ultimo minuto per la FP1. 10.38 MILLER IN TESTA! 1:31.512 per il pilota della Ducati che batte Marquez di 20 millesimi, ...

MotoGP in tv - GP Valencia 2019 : programma e orari prove libere - dirette e differite Sky e TV8 : Si parte con il fine settimana del Gran Premio della Comunità Valenciana 2019 del Motomondiale. Siamo pronti per l’ultimo appuntamento del campionato sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. Tutto è pronto per una tappa che non ha più nulla da dire a livello di classifiche, dato che i tre titoli sono già stati assegnati, per cui tutti andranno alla caccia del successo di tappa. Vedremo, quindi, se qualcuno metterà i bastoni tra le ruote ai ...

Jorge Lorenzo si ritira. A Valencia la sua ultima gara di MotoGP : A soli 32 anni e dopo aver vinto 5 titoli mondiali, il centauro spagnolo Jorge Lorenzo si ritira. Lo ha annunciato in una conferenza stampa convocata alla vigilia del week end del gp di Valencia che chiude il mondiale 2019 di MotoGp conquistato da Marc Marquez. "Questa sarà la mia ultima gara e poi lascio come pilota professionista - ha detto Lorenzo - non è facile ma ho deciso cosi'". Il pilota chiuderà la carriera su uno dei circuiti ...

Maverick Vinales MotoGP - GP Valencia 2019 : “Lorenzo è stato un grandissimo pilota. Voglio vincere qui” : Lo spagnolo Maverick Vinales è senza dubbio il pilota del momento in MotoGP. Reduce dal successo a Sepang (Malesia), l’iberico della Yamaha ha voglia di concedere il bis a Valencia, sede dell’ultimo round del campionato. L’alfiere della scuderia giapponese ha voglia di imporsi per confermarsi terzo della graduatoria generale e primo della pattuglia di Iwata. Non vi sono dubbi, però, che la giornata odierna sia condizionata ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Valencia 2019 : “Lorenzo è stato un grande rivale. Dobbiamo migliorare per gareggiare con Marquez” : Andrea Dovizioso si presenta particolarmente motivato al GP di Valencia 2019, ultima tappa del Mondiale MotoGP che si disputerà nel weekend sul circuito intitolato a Ricardo Tormo. Il centauro della Ducati ha vinto su questa pista dodici mesi fa e andrà a caccia di un difficile bis, la moto della Scuderia di Borgo Panigale non sta attraversando un eccellente momento dal punto di vista prestazionale e il forlivese dovrà essere bravo a fare ...