I numeri sugli immigrati irregolari in Italia

Fonte : agi

(Di venerdì 15 novembre 2019) Nel 2017 l'ospitava tra i 500 mila e i 700 mila migranti. È quanto emerge da un rapporto del think tank americano Pew research Center, secondo cui il dato è in aumento rispetto al 2014, molto probabilmente a causa del flusso continuo di richiedenti asilo in arrivo infino al 2017. A ciò si aggiungono ispezioni di frontiera più rigorose da parte dei vicini dell'settentrionale e occidentale che hanno impedito ad alcuni richiedenti asilo di arrivare in altri Paesi europei. Se dal totale si escludono i richiedenti asilo in attesa di responso, l'aumento marginale del numero dinon autorizzati intra il 2014 e il 2017 è marginale. Per misurare la dimensione del fenomeno in, il think tank si è basato soprattutto sui dati aggregati di Eurostat, sul progetto Clandestino, che si basa su indagini su ...

