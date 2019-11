Stefano Cucchi | è arrivata la sentenza | la decisione dei giudici

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 14 novembre 2019) Fu omicidio quello di, il geometra 31enne arrestato dai carabinieri il 15 ottobre del 2009 per droga e deceduto una settimana dopo all’ospedale Sandro Pertini di Roma. Idella prima corte di assise di Roma hanno condannato con l’accusa di omicidio preterintenzionale i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro; assoluzione ‘per non aver commesso il fatto’ invece per il militare dell’Arma Francesco Tedesco, unico imputato presente in aula. Condanna a 3 anni e 8 mesi per il maresciallo Roberto Mandolini e a 2 anni e mezzo per Tedesco, entrambi per l’accusa di falso. Assolti, invece, Vincenzo Nicolardi, Tedesco e Mandolini dall’accusa di calunnia.“Oggi ho mantenuto la promessa fatta adieci anni fa quando l’ho visto morto sul tavolo dell’obitorio. A mio fratello dissi: ‘ti giuro che non finisce qua’. Abbiamo affrontato tanti momenti ...

