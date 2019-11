Harry e Meghan «isolati e ansiosi» al Remembrance Day Il linguaggio del corpo non mente

Meghan Markle - caos a Buckingham Palace. Il principe Harry è tornato a bere? «Non regge la pressione» : Meghan Markle, caos a Buckingham Palace. Il principe Harry è tornato a bere? «Non regge la pressione». La bufera mediatica che ha colpito i duchi di Sussex non accenna a placarsi. E adesso si aggiungerebbe un altro tassello. Come riporta il sito Il Giornale, secondo alcuni rumor, il principe Harry sarebbe ricaduto nel vizio dell’alcol. A riportare il gossip – che non è stato confermato – alcuni tabloid britannici, che ...

William - Kate - Harry e Meghan appaiono in pubblico insieme ma in balconi separati : William, Kate, Harry e Meghan sono apparsi in pubblico insieme per la prima volta da quando il secondogenito di Carlo e Diana aveva rivelato in un’intervista alla ITV che lui e il fratello “hanno preso strade diverse”.Le due coppie hanno partecipato, assieme alla regina, Carlo e Camilla e altri membri della famiglia reale britannica, ad un evento alla Royal Albert Hall di Londra per commemorare i 75 anni di alcune tra le ...

Meghan Markle ed Harry - pronti a partire per gli USA con Archie : Meghan Markle e il Principe Harry sarebbero in procinto di partire per gli USA e di concedersi qualche settimana di pausa in vista delle festività natalizie, nel corso delle quali saranno chiaramente sotto agli occhi della stampa di tutto il mondo. Da Buckingham Palace non sono ancora arrivate conferme ufficiali in merito. Una fonte vicina alla famiglia reale ha però rivelato alla rivista Harper’s Bazaar che la coppia dei Duchi di Sussex ...

Remembrance day : Kate e Meghan si ignorano - William e Harry sempre più distanti : Era da molto tempo che William, Kate, Harry e Meghan non si avvistavano insieme in un evento ufficiale. E, dopo le dichiarazioni del duca di Sussex, che ha ammesso l’esistenza di una tensione tra lui e il fratello in un’intervista rilasciata per un documentario, in molti erano curiosi di vedere cosa sarebbe successo in occasione del Festival of Remembrance alla Royal Albert Hall, a cui la royal family ha partecipato al gran completo. I primi ad ...

William e Kate e Harry e Meghan di nuovo insieme ad un evento pubblico - ma poi si siedono in posti separati : Una vera e propria 'reunion', ma solo a metà: i principi William e Harry, insieme alle rispettive mogli Kate e Meghan, sono apparsi per la prima volta insieme in pubblico, dopo la...

Harry e Meghan ancora nel mirino per i viaggi in aereo - : Francesca Rossi Harry e Meghan sono stati oggetto di una polemica riguardante la scelta di jet privati a scapito della compagnia di bandiera, ma i Sussex viaggiano spesso su voli di linea, come faceva un tempo la regina Elisabetta e la scelta della modalità di viaggio non dipende necessariamente dalla loro volontà Qualche mese fa Harry e Meghan si trovarono al centro di una polemica riguardante i 4 voli privati usati per raggiungere ...

Meghan Markle impeccabile a Westminster. Ma Harry è distante : Meghan Markle ha partecipato per la prima volta alla cerimonia del Remembrance Day in memoria delle vittime di guerra. Ed è stata impeccabile. La Duchessa del Sussex ha raggiunto suo marito Harry, vestito in alta uniforme, nella abazia di Westminster. Con loro doveva esserci anche Camilla, ma non ha potuto partecipare perché si è ammalata ed è stata costretta a rimanere a casa. Per l’occasione Meghan ha sfoggiato un look di rappresentanza: ...

Harry e Meghan in visita alle famiglie dei militari britannici : «Archie ha due denti e sta iniziando a gattonare» : Harry e Meghan in visita alle famiglie dei militari britannici Harry e Meghan in visita alle famiglie dei militari britannici Harry e Meghan in visita alle famiglie dei militari britannici Harry e Meghan in visita alle famiglie dei militari britannici Harry e Meghan in visita alle famiglie dei militari britannici Harry e Meghan in visita alle famiglie dei militari britannici Si avvicina il Remembrance Day, che ogni anno, a novembre, ricorda le ...