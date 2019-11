Allerta Meteo | sarà un Sabato pomeriggio di forte maltempo al Sud | il nowcasting e le

Allerta Meteo Campania : ancora maltempo nelle prossime ore : La perturbazione che da giorni sta interessando la Campania continua a persistere sul territorio e si estende anche su settori che non erano inclusi nell’Allerta. Per questo motivo la Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’attuale criticita’ (con scadenza alle 9 di domani mattina) fino alle 12 di domani (quindi di ulteriori 3 ore) estendendola, a partire dalle 18 di oggi, anche alla zona 2 (Alto Volturno e ...

Meteo - temporali da Palermo a Ragusa : Allerta gialla in Sicilia : Maltempo in Sicilia per oggi sabato 9 novembre. La Protezione Civile annuncia un'allerta Meteo gialla da Palermo a Ragusa.

Meteo 9 novembre : Allerta arancione Veneto - Calabria e Trentino : La Protezione Civile ha diramato il bollettino Meteo per la giornata di domani, sabato 9 novembre: l'allerta arancione per rischio idraulico è stata diramata in Calabria (Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale) e Veneto (Piave pedemontano). allerta per rischio idrogeologico anche in Trentino.Continua a leggere

Allerta Meteo Molise - domani codice giallo : previste piogge intense e forte vento : La Protezione civile del Molise ha emanato un’Allerta ‘gialla’ per domani sabato 9 novembre. Su tutta la regione, dalle prime ore del mattino e per le successive 12-18 ore, sono previste piogge da isolate a sparse. I fenomeni potranno essere intensi, con forte attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. L'articolo Allerta Meteo Molise, domani codice giallo: previste piogge intense e forte vento sembra ...

Allerta Meteo - avviso della Protezione Civile : temporali e venti di burrasca anche al Sud - allarme arancione in 3 regioni [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La perturbazione presente sulle regioni centro-settentrionali dell’Italia tende gradualmente a spostarsi verso sud, apportando un peggioramento delle condizioni Meteorologiche, con venti forti e piogge intense anche sulle regioni più meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione ...

Maltempo : Allerta Meteo per piogge intense in Friuli Venezia Giulia : Forti precipitazioni a tratti a carattere temporalesco interesseranno il Friuli Venezia Giulia in questa giornata. Per questo motivo, fino alle ore 6 di domani mattina, la Protezione civile ha diramato un allerta di colore giallo. Fino alle ore 11, si legge nell’avviso, sono caduti fino a 50 mm sulle Prealpi Carniche, sulla laguna soffia Scirocco sostenuto con raffiche fino a 60 km/h. Nevica oltre i 1000 metri circa in Carnia verso il ...

Maltempo sotto controllo in Alto Adige ma permane l’Allerta meteo : “Il gruppo di valutazione dell’Agenzia della Protezione civile delle Provincia di Bolzano ha confermato lo stato di allerta fino alle 12 di sabato, dichiarato nei giorni scorsi in previsione dell’arrivo di ondata di Maltempo“, afferma il coordinatore Centro funzionale provinciale Willigis Gallmetzer. Gli esperti dei vari settori interessati (Ufficio idrografico, Ripartizione foreste, Bacini montani, Vigili del fuoco, ...

Allerta Meteo Campania : nuovo avviso - criticità idrogeologica fino a domenica : La protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di avverse condizioni Meteo: la criticità idrogeologica di colore “giallo” prosegue fino alle 9 di domenica mattina. La perturbazione che sta insistendo sulla regione si sta però leggermente spostando, sempre all’interno del territorio campano: per questo motivo dalle 9 di domani mattina l’Allerta riguarderà tutte le zone ad eccezione della 2 (Alto ...

Il Maltempo flagella mezz’Italia - neve al Centro/Nord mentre al Sud splende il sole e fa caldo ma durerà poco : nuova Allerta Meteo per Sabato : E’ tornato il Maltempo sull’Italia Centro/settentrionale: forti piogge e temporali stanno colpendo Sardegna, Lazio, Toscana, Umbria e tutto il Nord. Dalla mezzanotte sono caduti 87mm di pioggia a Portogruaro, 76mm a Cabanne di Rezzoaglio, 74mm a Chiatri, 64mm a Pove del Grappa, 63mm a Lucca, 62mm a Lusiana e Piancavallo, 59mm a Viareggio, 58mm a Castagneto Carducci, 54mm a Camaiore e Brebbia, 53mm a San Giuliano Terme, 51mm a San ...

Previsioni meteo 8 novembre - Italia nella morsa del maltempo : Allerta temporali in 15 regioni : Che tempo farà domani, venerdì 8 novembre? Secondo le Previsioni meteo, continua l’ondata di maltempo sull’Italia, con neve al Nord e temporali con grandine e fulmini al Sud, al punto che la Protezione civile ha diramato allerta in 15 regioni. Temperature in discesa, la situazione peggiora ancora nel weekend.Continua a leggere

Maltempo - sarà un venerdì 8 novembre da incubo : Allerta Meteo in 15 regioni - domani scuole chiuse in molti comuni [ELENCO AGGIORNATO] : allerta meteo – Nuova pesante ondata di Maltempo sta giungendo sull’Italia e si manifesterà in particolare modo nella giornata di domani: la Protezione Civile ha emesso un pesantissimo avviso di allerta meteo, prevedendo Maltempo in ben 15 regioni. Quasi tutta l’Italia dovrà dunque fare i conti con pioggia e temporali, pertanto sono in molti i comuni che hanno disposto, in misura preventiva, la chiusura delle scuole. Ecco ...

Allerta Meteo Lazio : criticità gialla per temporali : “Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi un avviso di condizioni Meteorologiche avverse con le seguenti indicazioni: dal primo mattino di domani venerdì 8 novembre e per le successive 18-24 ore si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale”. Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio. “I fenomeni saranno accompagnati da ...

Maltempo - scuole chiuse venerdì 8 novembre per Allerta Meteo : l’elenco delle regioni : Dove resteranno chiuse le scuole domani, venerdì 8 novembre, per Maltempo? A causa dell’allerta meteo su alcuni regioni, con temporali anche di forte intensità previsti nelle prossime ore, le amministrazioni cittadine di alcuni comuni in Toscana hanno deciso di sospendere le lezioni. A rischio anche la Liguria: l’elenco è in aggiornamento.Continua a leggere

Allerta Meteo Livorno : domani venerdì 8 novembre scuole chiuse : “Dal centro regionale” della protezione civile “è arrivata la comunicazione di un Allerta arancione per forti piogge e temporali. Per questo domani 8 novembre le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse cosi’ come i parchi e i cimiteri. Si raccomanda a tutti i cittadini la massima attenzione”. Lo ha deciso il sindaco di Livorno Luca Salvetti che lo comunicato su Fb. L'articolo Allerta Meteo Livorno: domani ...