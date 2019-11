CorSport | Allan invia messaggi di pace a Edo De Laurentiis

CorSport : Torino può essere il punto di svolta per Allan : Per vincere a Torino il Napoli ha bisogno di Allan, del miglior Allan possibile, scrive il Corriere dello Sport. Quello che è mancato in questo avvio di stagione per vari motivi sia fisici che legati al rinnovo che non arriva ancora. La sua assenza ha pesato enormemente sul Napoli che adesso è chiamato ad una prima resa dei conti contro i granata. L’equilibrato. L’incontrista. Il recupera palloni: Allan appunto. Però quello vero. ...