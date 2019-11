L'oroscopo di domani 7 novembre : Leone magnanimo - Scorpione battagliero : Una nuova voglia di conquista e di concretizzare i sogni viene elargita da alcune configurazioni planetarie fortunate per l'attuazione dei progetti sentimentali e lavorativi. Venere veglia benefica dal Sagittario e anche Mercurio dà il meglio di sé, aprendo la mente dello Scorpione, dei Pesci, Cancro, Vergine e Capricorno alla sfera dell'io. Di seguito le previsioni astrali fortunate. Sensazioni romantiche e fortunate nelL'oroscopo di giovedì 7 ...

Previsioni astrologiche - classifica 8 novembre : intuizioni per Scorpione - Pesci accidiosi : Venerdì 8 novembre 2019 sul piano astrale troveremo la Luna nel segno dell'Ariete, mentre Marte sarà nel segno della Bilancia. Mercurio ed il Sole stazioneranno in Scorpione mentre il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro. Nettuno permarrà in Pesci come Saturno e Plutone in Capricorno. Infine Giove continuerà il suo moto in Sagittario ed Urano nel segno del Toro. È quindi interessante approfondire la classifica dei vari segni zodiacali per ...

L'oroscopo dell'amore di coppia del 6 novembre : Scorpione teso - Sagittario altalenante : L'oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì approfondisce gli affetti e le sensazioni a due, rifacendosi soprattutto all'influenza lunare che dai Pesci rende le emozioni molto sensibili e profonde. Insieme al creativo Nettuno, l'astro d'argento elargisce fantasia e vitalità, anche se molti segni zodiacali vivranno questo transito planetario in modo mutevole, dove gli atteggiamenti nei confronti dell'amore diventeranno molto altalenanti. Di ...

L'oroscopo del 6 novembre : Venere protegge lo Scorpione e il Leone : La prima settimana del mese ha ormai preso il via, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per quanto riguarda l'amore, il lavoro e la salute dei dodici segni per la giornata di domani, mercoledì 6 novembre. Sarà una giornata vantaggiosa per lo Scorpione e il Leone, che potranno fare affidamento sulla protezione di Venere e dedicarsi con serenità ai sentimenti. Al contrario i Gemelli vivranno una giornata leggermente sottotono, ...

L'oroscopo di domani 6 novembre e classifica : mercoledì favorevole per Scorpione e Gemelli : L'oroscopo di domani, 6 novembre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà questo primo mercoledì del mese. La Luna sarà ancora in fase crescente e tra meno di una settimana si verificherà l'attesissimo plenilunio. Sono previste numerose attività sia in casa che fuori. Le emozioni saranno messe maggiormente in risalto così come i sentimenti. Qualcuno affronterà una situazione non propriamente eccezionale. Alcuni avranno a che fare con ...

Oroscopo settimanale dall'11 al 17 novembre : incontri per Leone - recupero per Scorpione : L'Oroscopo della settimana dall'11 all'17 novembre annuncia rallentamenti per il Cancro, mentre la Bilancia potrà dedicarsi agli impegni lavorativi. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: chi sta vivendo una relazione con una persona già impegnata dovrà chiarire alcune situazioni dubbie. Chi ha un progetto importante da portare avanti potrà risentire di un po' di nervosismo. Vi farebbe bene ...

Oroscopo della settimana dal 4 al 10 novembre : Scorpione e Gemelli ok nella professione : È ormai giunta una nuova settimana. Scopriamo quindi le previsioni astrologiche che riguardano il settore sentimentale, lavorativo e salutare per tutti i segni per le giornate comprese tra questo lunedì 4 e domenica 10 novembre 2019. Oroscopo settimanale da Ariete a Vergine Ariete: stelle positive per quel che riguarda il settore sentimentale. Chi è in cerca di una nuova stabilità, riuscirà a fare degli incontri speciali. Con Venere in buon ...

Oroscopo 5 novembre : nuovi progetti per Toro - intralci d'amore per Scorpione : L'Oroscopo del 5 novembre svela cosa aspettarsi in giornata. Qualcuno avrà dei problemi economici, altri affronteranno determinate questioni d'amore e altri ancora saranno alle prese con certe novità interessanti. Dall'amore alla famiglia, dal lavoro all'economia, dalla salute alla fortuna vediamo, di seguito, le previsioni astrologiche per ciascun segno zodiacale. L'Oroscopo del giorno da Ariete a Vergine Ariete – Giornata stressante sul ...

L'oroscopo della settimana fino al 10 Novembre : fortuna per Ariete e Scorpione : Siamo già entrati nel mese di Novembre e se L'oroscopo di ottobre era stato un po' avverso, questo periodo sembra riservare, invece, parecchie sorprese per tutti i segni dello zodiaco. Ci saranno giorni pieni di fortuna e soddisfazioni per Ariete e Scorpione mentre altri segni, come Toro e Cancro, andranno incontro a delle forti malinconie. Scopriamo, dunque, cosa riservano gli astri per la settimana che va dal 4 al 10 Novembre. Astrologia della ...

Previsioni astrologiche - classifica 4 novembre : Scorpione intuitivo - Toro fiacco : Lunedì 4 novembre 2019 troveremo la Luna stazionare in Acquario mentre il Sole e Mercurio saranno sui gradi dello Scorpione. Marte sarà nell'orbita della Bilancia, nel frattempo Saturno e Plutone stazioneranno in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano in Toro e Nettuno nel segno dei Pesci. Infine il Nodo Lunare continuerà il suo moto nel segno del Cancro. Sul podio 1° posto Acquario: shopping. Lunedì dove i nati del segno vorranno e ...

Oroscopo 21 novembre : vivacità per Scorpione - guadagni per Sagittario : La giornata di giovedì 21 novembre molto relax e molto romanticismo attenderanno i segni dello zodiaco come l'Ariete e la Bilancia, ma molti avranno delle questioni di cuore in sospeso o poco chiare, come nel caso dei segni dell'Acquario e dei Pesci. Malessere per Toro, lo Scorpione invece sarà perspicace e vivace sul posto di lavoro....Continua a leggere

Oroscopo Scorpione - novembre : buone idee in campo professionale : Il mese di novembre è arrivato. Quali saranno le previsioni astrologiche per i nati sotto il segno dello Scorpione nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 novembre? Di seguito, le stelle per l'undicesimo mese dell'anno con l'Oroscopo su amore, lavoro e salute. Nel mese di ottobre nonostante l'opposizione di Urano, il segno ha vissuto un momento di grande forza. In campo sentimentale sono state settimane intense, importanti per i rapporti. Con ...

Oroscopo settimana sino al 10 novembre : incontri per Scorpione - Capricorno determinato : L'Oroscopo della settimana da lunedì 4 a domenica 10 novembre prevede incertezze sul lavoro per la Vergine, mentre per il Cancro miglioreranno le relazioni di coppia. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: alcuni potrebbero fare dei programmi per un viaggio e per i single potrebbe esserci una lieta sorpresa. Sul lavoro le prospettive sembrano essere abbastanza positive. L'impegno verrà ...

Previsioni astrologiche - classifica 2 novembre : Toro acuto - Scorpione pungente : Sabato 2 novembre 2019 troviamo la Luna, Saturno e Plutone transitare nell'orbita del Capricorno mentre il Sole, Venere e Mercurio stazioneranno in Scorpione. Marte permarrà in Bilancia come Giove in Sagittario ed Urano che continuerà il suo moto in Toro. Infine il Nodo Lunare sarà sui gradi del Cancro e Nettuno e rimarrà nel segno dei Pesci. Favorevole l'oroscopo per Leone e Capricorno, meno conciliante per Ariete e Scorpione. Sul podio 1° ...