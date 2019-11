Ilva | il retroscena su Giuseppe Conte | crollo durante le trattative con Arcelor Mittal

Titoli e aperture : i retroscena del caso Ilva sui quotidiani in edicola : Il governo è disponibile a concedere l'immunità penale ai manager, ma ArcelorMittal chiede comunque 5 mila esuberi, «e questo è inaccettabile» replica l'esecutivo. Un Consiglio dei ministri straordinario sul caso Ilva . Il premier Conte: «È scattato l'allarme rosso, il problema non è lo scudo ma il piano industriale». Il presidente del Consiglio aspetta una risposta dell'azienda entro due giorni. Il vertice tra governo italiano e l'azienda ...

Ilva - il retroscena su Stefano Patuanelli : quando disse al Cdm che ArcelorMittal non avrebbe lasciato : Il ministro Stefano Patuanelli che ha il dossier Ilva in mano, dice che l'azienda sta usando quello dello scudo penale come "una foglia di fico". Ma ora lo stesso Patuanelli è finito nel mirino del Pd e non solo: su di lui sospetti e accuse incrociate. Due settimane fa, rivela Il Corriere della Sera