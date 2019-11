La maggioranza divisa sul futuro dell' Ilva 

Plastic e sugar tax - auto aziendale - Imu-Tasi : perché la maggioranza è divisa : I fronti caldi su cui infiammano le polemiche tra gli esponenti del governo sono le nuove tasse previste nella bozza della manovra: tassa sulla Plastica, stangata sulle auto aziendali e la riforma di Imu e Tasi

Bruno Vespa : "maggioranza divisa - l'asse Renzi-Di Maio contro Conte-Zingaretti. Ma occhio a Salvini" : L'opposizione dentro la maggioranza sulla manovra è "un guaio serio". Da un lato, scrive Bruno Vespa nel suo editoriale su Il Giorno, "si è creato l'asse Renzi-Di Maio che vuole smontare la manovra e rivedere gran parte delle norme controverse (e Conte ovviamente si rifiuta). Dall'altro un asse Cont

Immigrazione - accordi Italia-Libia da rinnovare? Minniti : “Deciderà governo”. maggioranza divisa : Il memorandum Italia-Libia negli ultimi tre anni ha regolato la politica tra i due Paesi in tema di Immigrazione. Un tentativo, operato dall’allora ministro dell’Interno Marco Minniti, di regolare gli sbarchi dei migranti, visto che il Paese nord africano è il luogo dal quale si registrano il maggior numero di partenze verso il nostro Paese. Accordo che ha suscitato più di una critica in questi anni, particolarmente per la collaborazione con la ...

Manovra - maggioranza divisa e lite su Quota 100. Vertice notturno a Palazzo Chigi : Tre miliardi di taglio delle tasse sul lavoro nel 2020 e l'ingresso in Manovra di un fondo per la famiglia. Sono le novità che spuntano sul tavolo del Vertice notturno sulla legge di...

Manovra - maggioranza divisa e lite su Quota 100. Vertice notturno a Palazzo Chigi : Tre miliardi di taglio delle tasse sul lavoro nel 2020 e l'ingresso in Manovra di un fondo per la famiglia. Sono le novità che spuntano sul tavolo del Vertice notturno sulla legge di...

Elezioni Polonia - i sovranisti di Kaczynski verso la vittoria ma senza maggioranza. Opposizione divisa : I populisti euroscettici di “Diritto e giustizia” (Pis) di Jaroslaw Kaczynski si apprestano a vincere le Elezioni con un 40-43% delle preferenze, ma la maggioranza assoluta dei seggi vacilla. Dall’altra parte un’Opposizione divisa, ma forte e con possibilità di contrastarlo soprattutto in Senato grazie a desistenze, con tre coalizioni che potrebbero superarlo raccogliendo un totale di 43-51% a seconda delle rilevazioni. Con ...

Taglio parlamentari - Di Maio : “Mi aspetto voto trasversale. Battaglia condivisa da maggioranza degli italiani” : Sulla riduzione del numero dei parlamentari “non mi aspetto solo un voto di maggioranza, mi aspetto un voto trasversale del Parlamento”. Lo ha affermato il leader M5S, Luigi Di Maio, parlando a Terni. “Questa – ha aggiunto – è una Battaglia che secondo me condivide oltre il 90 per cento degli italiani, se andiamo a fare un raffronto tra il numero dei parlamentari che hanno gli altri Paesi europei e quello che ...

Giustizia - cade il sorteggio per il Csm. maggioranza divisa sulla prescrizione : Non bastano oltre due ore di vertice, questa volta esteso anche ai renziani e alle truppe di LeU, per sciogliere il nodo della Giustizia. E se è vero che a piccoli passi le parti si avvicinano. Ad esempio, sull'elezione del Csm dove cade l'ipotesi del sorteggio, caldeggiata dall'asse Bonafede-Renzi. È altresì vero che sulla prescrizione il Guardasigilli non sembra indietreggiare. Si crea così un fronte comune ...

Commissione di Vigilanza Rai - maggioranza divisa : il Pd vota insieme al centrodestra : Prime difficoltà per il nuovo governo èela maggioranza "giallo-rossa": in Commissione di Vigilanza Rai, infatti, il Partito Democratico ha votato in tutt'altro modo rispetto al Movimento Cinque Stelle, in merito ad una risoluzione attinente al codice etico del personale Rai e dei collaboratori del servizio pubblico. Pd e Cinque Stelle divisi La maggioranza di governo ha già a che fare con le prime difficoltà: in sede di Commissione di Vigilanza ...