Oltre 600 assunzioni al Comune di Palermo con l’incognita conti in rosso di Amat | Amap e

Call of Duty : Modern Warfare incassa Oltre 600 milioni di dollari in 3 giorni e diventa il miglior lancio digitale di Activision : Call of Duty: Modern Warfare ha potuto contare su un lancio stellare per quanto riguarda le vendite e le entrate. Activision ha annunciato che il gioco ha incassato oltre $ 600 milioni di entrate (contando anche le vendite DLC) nei suoi primi tre giorni sul mercato. In confronto, Black Ops 4 dell'anno scorso ha accumulato oltre $ 500 milioni al lancio.In tal modo, Modern Warfare è diventata la nuova uscita più venduta del 2019, ed è anche il ...