Triathlon | World Cup Lima 2019 | in Perù fanno festa Ai Ueda e Manoel Messias

Triathlon - World Cup Miyazaki 2019 : bis di Matthew McElroy - vince in casa Ai Ueda. Settimo Gianluca Pozzatti : Nella notte italiana si sono svolte a Miyazaki, in Giappone, le gare su distanza olimpica (1500 metri a nuoto, 40 km di ciclismo, 10 km di corsa) valide per la World Cup di Triathlon: nella prova maschile Gianluca Pozzatti (707) ha chiuso al Settimo posto, mentre Davide Uccellari (G.S. Fiamme Azzurre) e Delian Stateff (G.S. Fiamme Azzurre) si sono ritirati, infine in quella femminile Verena Steinhauser (G.S. Fiamme Oro) è arrivata 13ma. Nella ...

Triathlon - World Cup Miyazaki 2019 : la prova nipponica su distanza olimpica vedrà impegnati 109 atleti : Nella notte italiana tra oggi e domani si svolgeranno a Miyazaki, in Giappone, le gare su distanza olimpica (1500 metri a nuoto, 40 km di ciclismo, 10 km di corsa) valide per la World Cup di Triathlon: in palio punti importanti per il ranking olimpico che determinerà i qualificati ai Giochi di Tokyo 2020. Saranno in 109 in tutto gli atleti iscritti, 60 uomini e 49 donne, con quattro azzurri al via, gli stessi visti all’opera a Tongyeong, i ...

ParaTriathlon - World Cup Funchal 2019 : tre azzurri su quattro salgono sul podio in Portogallo! : Tre podi italiani nella World Cup di Paratriathlon e punti pesanti portati a casa dagli azzurri nella corsa verso le Paralimpiadi di Tokyo 2020: nella tappa di Funchal, in Portoallo, è seconda nella categoria PTS2 femminile Veronica Yoko Plebani (707), mentre chiudono al terzo posto nella categoria PTWC maschile Pier Alberto Buccoliero (Firenze Triathlon) e nella categoria PTS2 maschile Gianluca Valori (You Can). Completa il quadro dei risultati ...

Triathlon - World Cup Tongyeong 2019 : vincono Mc Elroy e Dodet - 14° Uccellari e 17ma Steinhausern : Nella notte italiana si sono svolte a Tongyeong, in Corea del Sud, le gare su distanza sprint (750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo, 5 km di corsa) valide per la World Cup di Triathlon: nella prova maschile Davide Uccellari (G.S. Fiamme Azzurre) è giunto 14°, Gianluca Pozzatti (707) ha chiuso 31° e Delian Stateff (G.S. Fiamme Azzurre) si è classificato 40°, mentre in quella femminile Verena Steinhauser (G.S. Fiamme Oro) è arrivata 17ma. Nella ...

Triathlon - World Cup Tongyeong 2019 : in 128 alla ricerca di punti per il ranking olimpico : Nella notte italiana tra oggi e domani si svolgeranno a Tongyeong, in Corea del Sud, le gare su distanza sprint (750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo, 5 km di corsa) valide per la World Cup di Triathlon: in palio punti importanti per il ranking olimpico che determinerà i qualificati ai Giochi di Tokyo 2020. Saranno in 128 in tutto gli atleti iscritti, 66 uomini e 62 donne, con quattro azzurri al via: Verena Steinhauser (G.S. Fiamme Oro), ...

ParaTriathlon - World Cup Funchal 2019 : i convocati dell’Italia. Quattro azzurri al via dell’ultima prova stagionale : A Funchal, in Portogallo, andrà in scena, domenica 20 ottobre, l’ultima prova valida per la World Cup 2019 di Paratriathlon: il DT Mattia Cambi ha convocato Quattro azzurri per l’ultima fatica stagionale, che metterà in palio punti importanti per il ranking paralimpico che qualifica ai Giochi del prossimo anno. Quattro gli azzurri in gara domenica: nella categoria PTWC sarà al via Pier Alberto Buccoliero (Firenze Triathlon) tra gli ...

ParaTriathlon - World Cup Alanya 2019 : Anna Barbaro vince in Turchia con la guida Charlotte Bonin : Successo italiano nella World Cup di Paratriathlon e punti pesanti portati a casa dagli azzurri nella corsa verso le Paralimpiadi di Tokyo 2020: nella tappa di Alanya, in Turchia, si impone nella categoria PTVI femminile Anna Barbaro (Woman Triathlon Italia) con la guida Charlotte Bonin (G.S. Fiamme Azzurre). Per gli altri tre italiani in gara giungono altrettanti quarti posti: restano ai piedi del podio, nella categoria PTWC, Pier Alberto ...

ParaTriathlon - World Cup Alanya 2019 : i convocati dell’Italia. Quattro azzurri alla ricerca di punti per il ranking paralimpico : Riprende la World Cup di Paratriathlon e ricomincia così la corsa verso le Paralimpiadi di Tokyo 2020: il circuito fa tappa in Turchia, per la precisione ad Alanya, il 6 ottobre, dove saranno i palio anche punti importanti per il ranking paralimpico che qualifica ai Giochi del prossimo anno. Quattro gli azzurri in gara domenica: nella categoria PTWC saranno al via Pier Alberto Buccoliero (Firenze Triathlon) tra gli uomini e Rita Cuccuru (Woman ...

Triathlon - World Cup Weihai 2019 : Verena Steinhauser conquista il podio su distanza olimpica! : La tappa della World Cup di Triathlon di Weihai, in Cina, disputata su distanza olimpica, sorride all’Italia, grazie a Verena Steinhauser, unica azzurra in gara nella prova femminile, che centra il podio chiudendo terza in 2:10:11, preceduta soltanto dall’elvetica Julie Derron, vittoriosa in 2:08:03, e dall’iberica Miriam Casillas García, seconda in 2:09:48. Così al sito federale Verena Steinhauser: “Sono molto contenta della ...

Triathlon - World Cup Weihai 2019 : Joao Silva si aggiudica la tappa cinese - indietro gli italiani : Nella notte italiana si è disputata la tappa di Weihai (Cina) della World Cup 2019 di Triathlon maschile. Come ampiamente previsto il successo della prova disputata su distanza olimpica (1.5 chilometri di nuoto, 40.2 di bici e 10 di corsa) è andato al portoghese Joao Silva con il tempo complessivo di 1:54.47 (17:56 nella parte di nuoto, 1:04.41 nella sezione in bici e 30.45 nella corsa) distanziando di appena 2 secondi lo svizzero Max Studer ...

Triathlon - World Cup Wehai 2019 : tre azzurri pronti ad emergere nella tappa cinese : La stagione internazionale 2019 del Triathlon non è ancora terminata. Anche se le World Series hanno messo la parola “fine” al loro calendario, la World Cup prosegue: è tempo infatti di affrontare le tappe asiatiche prima di tornare in America per chiudere ufficialmente il calendario del circuito mondiale. Nel corso di questo weekend, e più precisamente nella giornata di sabato, si disputeranno le due prove nella World Cup di ...

ParaTriathlon - World Cup Banyoles 2019 : Anna Barbaro vince nel PTVI femminile : Si è disputata la tappa di Banyoles (Spagna) della World Cup 2019 di Paratriathlon. L’Italia festeggia il successo di Anna Barbaro nella categoria PTVI donne con il tempo di 1:11.04 (13:11 nel nuoto, 31:27 nella parte in bici e 23:51 nella corsa) con 35 secondi sulla americana Elizabeth Baker e 3:09 sulla sua connazionale Amy Dixon. Nella categoria PTWC donne doppietta australiana con Lauren Parker in 1:08.12 e Emily Tapp che chiude a 38 ...