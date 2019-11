Intervista a Don Rosa | “No | non sono l’erede di Carl Barks”

Fonte : wired

(Di venerdì 1 novembre 2019) “L’erede diBarks? Io? Nond’accordo. Certo, la gente può avere questa percezione, e si può immaginare quanto ciò mi lusinghi. Ma non ho mai cercato di imitare lo stile artistico o narrativo di Barks. Milimitato a usare i suoi personaggi, e i miei disegni nonall’altezza del paragone”. Nonostante le sue proteste, per tutti Donè e sarà sempre l’ultimo grande uomo dei paperi dopo la triste scomparsa diBarks nel 2000. Se Barks ha popolato la città di Paperopoli e dintorni con i personaggi memorabili che ormaipatrimonio dell’arte del fumetto (Paperone, Qui Quo e Qua, Gastone, Nonna Papera e tanti, tanti altri), Donne ha fissato per sempre l’albero genealogico e le origini, narrando le avventure di un giovane Paperon De Paperoni in Klondike, il racconto dei suoi primi milioni di dollari, ...

rexforte1 : Non ha resistito alle tentazioni della carne...quando in un intervista a Don Gallo gli hanno domandato 'dopo la ton… - CyberSecHub0 : RT @pcexpander: Intervista a Don Rosa: L’amore per Paperone, l’odio per Disney #pcexpander #cybernews #nonstopnews #cybersecurity #cyberatt… - scintillerosse : @lwtyellow poi sai che mazzata quando CM lo buttava là ridendo in un'intervista e noi ??? ma era serio ????? scherzava ????? we don't know!! -