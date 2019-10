La fusione Fca-Psa piace alla Lega ' Lasciamo la decrescita felice ai 5S'

Fca : Paone (Uilm Torino) - 'fusione opportunità se mantiene livelli occupazionali' : Torino, 31 ott. - (Adnkronos) - "La fusione può essere un’opportunità, a patto che mantenga gli attuali livelli occupazionali". Così il segretario Uilm di Torino, Luigi Paone, a proposito dell'annunciata fusione tra Fca e Psa. "È importante – aggiunge Paone - per un gruppo come Fca consolidarsi a li

Fca : Paone (Uilm Torino) - ‘fusione opportunità se mantiene livelli occupazionali’ : Torino, 31 ott. – (Adnkronos) – ”La fusione può essere un’opportunità, a patto che mantenga gli attuali livelli occupazionali”. Così il segretario Uilm di Torino, Luigi Paone, a proposito dell’annunciata fusione tra Fca e Psa. “è importante ‘ aggiunge Paone – per un gruppo come Fca consolidarsi a livello globale per competere ad armi pari con i principali player del settore. Allo stesso tempo ...

Fca-Peugeot c’è l’accordo : sede in Olanda e fusione alla pari. I governi Francia e Italia vigilano : Il Consiglio di sorveglianza di Peugeot S.A. (Psa) e il Consiglio di amministrazione di Fiat Chrysler Automobiles N.V. (Fca) hanno concordato all'unanimita' di lavorare a una piena aggregazione dei rispettivi business tramite una fusione paritetica (50/50). Entrambi i consigli, hanno dato mandato ai rispettivi team di portare a termine le discussioni per raggiungere nelle prossime settimane un Memorandum of Understanding vincolante. Il piano ...

fusione Fca Psa : azioni - chi ci guadagna e scopo dell’operazione : Fusione Fca Psa: azioni, chi ci guadagna e scopo dell’operazione Fusione Fca Psa, l’annuncio di matrimonio è ufficiale: si farà. Stando a un comunicato stampa diffuso da FCA Group oggi, giovedì 31 ottobre 2019, Groupe PSA e FCA “progettano di unire le forze per creare un leader mondiale in una nuova era della mobilità sostenibile”. Le trattative in corso apriranno la strada alla creazione di un gruppo nuovo caratterizzato da dimensioni ...

Fca-Peugeot : dalla fusione nasce il quarto gruppo al mondo : E’ fatta. I cda di Fca e del gruppo Peugeot hanno deciso di “lavorare a una piena aggregazione dei rispettivi

fusione Fca-Psa - Re David (Fiom) : “fusione ci preoccupa. Sui livelli occupazionali governo italiano sta a guardare” : “La Fusione ci preoccupa perché mentre Parigi ha dato rassicurazioni sui livelli occupazionali il governo italiano sta a guardare“. A dirlo è il segretario generale della Fiom Francesca Re David. “Ci aspettiamo che il governo convochi azienda e sindacati e che Fca faccia finalmente sapere quali sono i suoi piani” L'articolo Fusione Fca-Psa, Re David (Fiom): “Fusione ci preoccupa. Sui livelli occupazionali governo ...

Fca-Peugeot - fusione alla pari. Il governo : garantire occupazione in italia. Il titolo vola in Borsa : Alleanza fra Fca e Peugeot: il nuovo gruppo che nascerà dalla fusione sarà controllato al 50% dagli azionisti del gruppo Psa e al 50% dagli azionisti di Fca. Fca-Peugeot...

fusione alla pari per Fca-Peugeot - ma la Borsa di Parigi boccia l'operazione : Milano. Fca schizza a Piazza Affari, confermando così il favore degli investitori verso l'ipotesi di Fusione con i francesi, e Psa, invece, perde terreno sul listino di parigi, mentre ieri brillava, segno che qualcosa non dev'essere piaciuto nell'annuncio congiunto che le case automobilistiche hanno

Fca-Peugeot : fusione alla pari. Il governo : garantire occupazione in italia. Il titolo vola in Borsa : Alleanza fra Fca e Peugeot: il nuovo gruppo che nascerà dalla fusione sarà controllato al 50% dagli azionisti del gruppo Psa e al 50% dagli azionisti di Fca. Fca-Peugeot...

FCA-PSA - via libera alla fusione paritetica fra le due case automobilistiche : Questo matrimonio s’ha da fare: gli incontri tra i gruppi automobilistici FCA e PSA procedono spediti verso una fusione paritetica per creare il quarto gruppo del settore a livello globale per vendite annuali e per dare forma ad un leader mondiale per la mobilità sostenibile. E nelle scorse ore è arrivato anche un comunicato ufficiale che conferma l'intesa. Il gruppo sarà controllato al 50% dagli azionisti del gruppo Psa e al 50% da quelli di ...

fusione Fca-Psa - Patuanelli : “Ci sia continuità su produzione in Italia”. Fiom-Cgil : “È molto rischiosa”. Boccia : “Sì ai giganti europei” : Le richieste di chiarezza del ministero dello Sviluppo Economico, le preoccupazioni della Fiom-Cgil e la soddisfazione di Confindustria. Nel giorno dell’ufficializzazione del via libera di Fca e Psa alla Fusione che creerà il quarto gruppo al mondo per volumi di vendita nel settore auto, il governo italiano si mostra attendista mentre i sindacati chiedono una convocazione dell’azienda alla luce dell’operazione di mercato. ...

Fca-Peugeot : fusione alla pari - nessuna chiusura di fabbriche. E il titolo vola in borsa : Alleanza fra Fca e Peugeot: il nuovo gruppo che nascerà dalla fusione sarà controllato al 50% dagli azionisti del gruppo Psa e al 50% dagli azionisti di Fca. Fca-Peugeot...

La fusione Fca-Psa? Roba vecchia. L’industria automobilistica ha salutato l’Italia già da tempo : E alla fine Fca (famiglia Agnelli) trovò un partito disposto a sposarla. Fu il mercato a volerlo? Oppure avvenne che i discendenti del Senatore (quello vero, quello che in camicia nera accoglieva il Duce), timorosi di restare come le zitelle di una volta, si dichiararono disposti a tutto pur di trovare un marito alla loro creatura? O c’è qualcos’altro che a noi sfugge e che rese possibile ciò che sembrava tanto inevitabile quanto insensato per ...

fusione Fca-Psa - identikit del nuovo colosso dell’auto : (Photo by Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images) Le case automobilistiche Fiat Chrysler Automobiles e Groupe Psa hanno confermato l’impegno a unire le forze per creare un attore globale nel settore auto. Le due società hanno annunciato in una nota congiunta che stanno lavorando insieme per creare “un leader mondiale in una nuova era della mobilità sostenibile”. E dalla partnership dei due colossi nascerà il quarto costruttore mondiale per ...