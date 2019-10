Juve | Sarri difende Bernardeschi ed individua il problema | ' Poca concretezza sotto porta'

Torino-Juventus - Sarri prova a recuperare Pjanic : il bosniaco potrebbe essere in panchina : Torino-Juventus è il prossimo grande match che attende la formazione bianconera di Maurizio Sarri nel campionato di serie A. Il derby della Mole si giocherà sabato 2 novembre con fischio d'inizio fissato per le ore 20.45. Una partita che ovviamente le due squadre cercheranno di far propria, non solo per i tre punti che vengono messi in palio, ma anche per dare una grande soddisfazione ai propri tifosi. Vincere un derby è sempre importante anche ...

Juventus - Sarri annuncia la rivoluzione : “Ecco quale modulo utilizzeremo d’ora in poi” : Sarri Juventus- Maurizio Sarri, intervenuto nel post partita di Juventus-Genoa, ha colto l’occasione per sottolineare alcuni dati negativi, pur facendo i complimenti ai propri ragazzi per la vittoria sofferta contro il Genoa. Rigore decisivo di Cristiano Ronaldo al 96‘ e Juventus nuovamente in testa alla classifica. Sarri, nel posto gara, ha ufficialmente ammesso che i bianconeri proseguiranno la stagione con il 4-3-1-2 nonostante il ...

Juventus – L’assenza di Higuain e gli errori bianconeri - Sarri ammette : “sfruttato poco le palle gol” : Maurizio Sarri analizza la vittoria di ieri della Juventus sul Genoa: le parole del tecnico bianconero Ancora una vittoria di sofferenza per la Juventus, con tanto di critiche e polemiche. I bianconeri hanno trionfato ieri sera contro il Genoa nella decima giornata di Serie A, grazie ad un rigore sul finale trasformato da Cristiano Ronaldo. Non può dunque ritenersi troppo soddisfatto Maurizio Sarri: “abbiamo sfruttato pochissimo le ...

Juventus-Genoa - Sarri : “Ci sono state difficoltà”. Indicazioni importanti su Douglas Costa trequartista : La Juventus ha superato a fatica il Genoa, grazie ad un discusso rigore di Cristiano Ronaldo nel finale. Maurizio Sarri ha commentato il successo sofferto ai microfoni di Sky Sport: “Primo tempo sotto ritmo, contro una squadra che ha un palleggio di ottimo livello. In più abbiamo sbagliato dei movimenti in fase di pressione e ci sono state difficoltà. Nel secondo abbiamo giocato con una intensità più alta, creando tante occasioni che ...

Serie A - Juventus Genoa 2 a 1 : il rigore al 94esimo di Ronaldo riporta Sarri in vetta : Vittoria e testa della classifica, il tutto all'ultimo respiro: la Juventus riprende la marcia dopo il mezzo passo falso di Lecce, ma sudando le proverbiali sette camicie contro il Genoa rigenerato dalla cura Thiago Motta. Una Juve non brillante, per usare un eufemismo, riesce a fare bottino pieno a

Lecce-Juventus - Sarri : “Ronaldo? Decideremo quando riposerà. Sui cambi in difesa….” : LECCE JUVENTUS Sarri- Maurizio Sarri ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa in vista del match di domani tra Lecce-Juventus. Il tecnico ha evidenziato la grande forza del Lecce, soffermandosi anche sull’aspetto turnover. Ecco le parole del tecnico riportate da “Tuttojuve.com”: Sul Lecce: “Il Lecce è una squadra propositiva, che anche nei momenti […] L'articolo Lecce-Juventus, Sarri: ...

Bucchioni : ‘Il gioco di Sarri è sdoganato alla Juve - per arrivare allo step superiore’ : La lotta scudetto, annullata negli ultimi anni dallo strapotere della Juventus, (ha vinto 8 scudetti consecutivi) quest'anno ad un primo colpo d'occhio, sembrerebbe animata dall'Inter. A fare il punto sulla situazione delle prime della classe è Bucchioni nell'intervista rilasciata a Radio Sportiva. Innanzitutto il giornalista ha preso in esame l'Inter che, a suo giudizio, al momento non gode di una condizione atletica ottimale, a causa ...

Juventus-Genoa - possibili schieramenti : Sarri con Buffon e il dubbio De Ligt : Mercoledì 30 ottobre, in occasione del secondo turno infrasettimanale della stagione di Serie A, si affronteranno Juventus e Genoa. Il match sulla carta pare scontato ma occhio alle sorprese: la Juve infatti gioca male, mentre il Genoa è sulle onde dell'entusiasmo dopo l'esordio con vittoria del nuovo allenatore Thiago Motta. Juventus-Genoa: fondamentale vincere per entrambe le squadre Il match tra Juventus e Genoa sarà un match molto ...

LIVE Juventus-Genoa - Serie A calcio in DIRETTA : Sarri vara il turn-over - liguri per l’impresa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario d’inizio, canale, streaming e probabili formazioni di Juventus-Genoa Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Genoa, decima giornata di Serie A. All’Allianz Stadium di Torino i bianconeri vanno a caccia del successo che li riporterebbe in vetta alla classifica, dopo il sorpasso dell’Inter di Antonio Conte in virtù del successo di ieri sera in ...

Probabili formazioni Juve-Genoa : Sarri pensa al 4-3-1-2 senza De Ligt - Pjanic e Higuain : C'è grandissima attesa per il match di stasera tra Juventus e Genoa, valido per la decima giornata di andata del campionato di serie A. La squadra di Maurizio Sarri si presenta a questo match dopo il pareggio per uno a uno ottenuto contro il Lecce. Il vantaggio su rigore di Paulo Dybala è stato raggiunto dalla rete (sempre dal dischetto) di Mancosu. Un risultato inaspettato, che dimostra come la Juventus abbia ancora difficoltà a chiudere la ...

Juve : Bonucci per Sarri è diventato imprescindibile - anche col Genoa sarà in campo : La Juventus possiede una rosa assai numerosa nella quale il nuovo tecnico Maurizio Sarri ha però individuato alcuni calciatori di cui fino a questo momento non riesce a fare a meno. Fra questi, oltre a Cristiano Ronaldo, secondo "La Gazzetta dello Sport", c'è Leonardo Bonucci. Se a CR7 contro il Lecce è stato concesso un turno di riposo, per il numero 19 bianconero (che ha giocato tutti i match di campionato e Champions League, per 12 gare in ...

Sarri : Juve sulla strada giusta - ampi margini di miglioramento : La Juve cerca i tre punti e i gol nella partita di domani contro il Genoa. I bianconeri sotto porta hanno deluso sabato scorso a Lecce

Probabili formazioni Juventus-Genoa : turnover in difesa per Sarri - torna Ronaldo : Probabili formazioni Juventus-Genoa – In cerca di riscatto. Dopo il pari in quel di Lecce, in cui ha sprecato tantissime occasioni, la Juventus ospita il Genoa allo Stadium con l’obiettivo di tornare alla vittoria. Dal canto loro, i rossoblu di Thiago Motta non vogliono di certo sfigurare dopo la bella vittoria in rimonta contro il Brescia di sabato sera. Le scelte. Qualcosa, in conferenza stampa, Sarri ha lasciato intendere. ...