Conad | sciopero nazionale per Auchan e Sma | i sindacati chiedono chiarezza sulle

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs hanno proclamato per la giornata di mercoledì 30 ottobre unoche coinvolgerà 18mila lavoratori die Sma. Le sigle, che le ha di recente acquistate, di faresue effettive capacità di risollevare le sorti della rete vendita. “Solo un terzo di questa al momento è salva e manca un progetto per gli ipermercati, per le sedi e la logistica e per i rischi di sovrapposizioni tra la rete acquisita dalla multifrancese e quella preesistente di”, dicono i. “Abbiamo il timore fondato che potrebbero esserci migliaia di esuberi”, ha detto Alessio Di Labio segretariodella Filcams Cgil, “la retee Sma è fatta di migliaia di lavoratrici e lavoratori vivi e vegeti, con dietro altrettante famiglie, che non possono essere liquidati con ...

