Fonte : blogo

(Di sabato 26 ottobre 2019) Le guest star che non ti aspetti.Quale modo migliore per celebrare l'ultima stagione di una serie tv che popolarla di ricordi e di guest star? Sembra questa la strada intrapresa dall'ultima stagione diche si appresta a salutare il pubblico con l'attuale undicesima stagione partita da poche settimane negli USA e in arrivo nel 2020 in prima tv su Fox (la serie dopo alcuni passaggi free in passato tra Cielo, Tv8 e la vecchia MTV arriverà presto nel pomeriggio di Italia 1).Cox ein un(e in un) pubblicato su TVBlog.it 26 ottobre 2019 09:25.

SerieTvserie : Modern Family, Courtney Cox e David Beckham insieme in un idromassaggio (e in un episodio) - todemimimi : Marquei como visto Modern Family - 4x19 - The Future Dunphys - todemimimi : Marquei como visto Modern Family - 4x18 - The Wow Factor -