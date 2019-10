Insulti a Segre,Conte:norme contro odio

"Dobbiamo lavorare tutti insieme per scacciare l'Italia brutta, quella che invia centinaia di messaggi alla senatrice Liliana. Inviterò tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento per introdurre delleper contrastare il linguaggio dell'a tutti i livelli, nel dibattito pubblico e nelle comunicazioni via social". Così il premierdopo la denuncia del quotidiano La Repubblica sugli oltre 200quotidiani subiti via social da Liliana, senatrice a vita e reduce da Auschwitz.(Di sabato 26 ottobre 2019)