Omicidio Sacchi | fermati due sospettati

Fermati due sospettati per l'Omicidio di Luca Sacchi : È in corso, secondo quanto si apprende, un interrogatorio in procura in relazione all’omicidio di Luca Sacchi, personal trainer di 24 anni, rimasto ucciso con un colpo di pistola alla testa due sere fa alle 23.20 fuori dal pub Jhon Cabot di via Mommsen, in zona Appio, nella Capitale. Sarebbero due i sospettati Fermati e portati in Questura nella notte, dopo le 2.30: si tratterebbe, riporta il Messaggero, di due romani.La notte ...