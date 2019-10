LIVE X Factor 2019 in DIRETTA : giovedì 24 ottobre - Si parte! Chi sarà il primo eliminato? Ospiti Mika e Coez : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VISITA LA NUOVA OA PLUS: MUSICA, SPETTACOLO, CINEMA E TANTO ALTRO! La presentazione della prima puntata dei LIVE – Orari, tv e streaming della puntata del 24 ottobre di X Factor Buonasera e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della prima puntata dei LIVE della edizione numero 13 di X Factor. Dodici gli artisti, cantanti o gruppi, in gara che si daranno battaglia per evitare la prima ...

X Factor 2019 - primo live show in diretta : ecco i brani della gara : X Factor 2019 Al via il live show di X Factor 2019 e qui su DavideMaggio.it scatta il primo liveblogging della stagione, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul nuovo palco dell’X Factor Dome. X Factor 2019: anticipazioni primo live Dalle 21.15, in diretta su SkyUno, Alessandro Cattelan conduce la prima puntata live di X Factor 2019. E’ la serata d’esordio per i 12 concorrenti scelti dai ...

Assegnazioni X Factor 2019 - primo live. Chi canta cosa stasera : X Factor 2019, siamo al primo live e da questa volta ci si gioca tutti tutto in tempo reale davanti al pubblico in studio, quello a casa e quello dei social. Le Assegnazioni dei brani l'arma per affrontarsi tra concorrenti, l'esecuzione dei brani, il terreno delle polemiche e delle scelte. La musica sarà regina e non per forza una regina di cuori. Ecco con che canzoni e con che strategie scendono in campo squadre e mentori - ...

X Factor 13 : il primo live show in diretta dalle ore 21 : 15 : X Factor 13 è un talent show di Sky, condotto da Alessandro Cattelan, con la partecipazione di Mara Maionchi, Sfera Ebbasta, Malika Ayane e Samuel nel ruolo di giudici, in onda ogni giovedì sera, a partire dalle ore 21:15 su Sky Uno HD.X Factor 13: le anticipazioni del primo live showprosegui la letturaX Factor 13: il primo live show in diretta dalle ore 21:15 pubblicato su TVBlog.it 24 ottobre 2019 09:10.

#XF13 – X Factor 13 – Puntata del 24/10/2019 – Il primo Live Show in diretta su Sky Uno HD. Ospiti : Mika e Coez. : Prima Puntata dei Live Show della tredicesima edizione di X Factor, l’ottava in onda in diretta e in esclusiva su Sky Uno HD (canale 108). Al timone della versione italiana di uno dei talent Show più famosi del mondo c’è sempre Alessandro Cattelan. Si comincia, quindi, con la gara vera e propria, dopo che, nei primi sei appuntamenti trasmessi nelle scorse settimane, i concorrenti sono stati ridotti da oltre 40.000 a soli dodici, ...

X Factor 2019 le assegnazioni del primo live : ecco le canzoni : X Factor 2019 le assegnazioni del primo live: le canzoni che i 12 concorrenti di X Factor canteranno nel primo live di giovedì 24 ottobre in onda su Sky Uno. Dopo audizioni, bootcamp e home visit, le squadre di X Factor si sono formate. Adesso Mara Maionchi che si occupa degli Over (qui i concorrenti); Malika Ayane cui sono stati affidati gli Under Uomini (qui per scoprire chi sono); Samuel che seguirà i Gruppi (qui i nomi) e Sfera Ebbasta a ...

Anticipazioni 'X Factor 13' del 24 ottobre : Coez e Mika ospiti del primo live : L'attesa per i live di 'X Factor 13' è finita: giovedì 24 ottobre, alle 21:15, inizierà il primo live della stagione. Lo show andrà in onda dal palco dell'X-Factor Dome di Monza. Alla conduzione l'oramai storico conduttore dello show targato Sky Alessandro Cattelan. Lo show sarà visibile in diretta su Sky Uno e in diretta streaming su Sky Go. Da venerdì lo show sarà visibile anche in differita su Sky On Demand. 'X Factor 13', tutte le novità dei ...

X Factor 2019 - primo live : gli ospiti - le novità e la sorpresa Achille Lauro : Ai blocchi di partenza X Factor 2019, che entra nel vivo dello show con la fase live: la gara vera e propria si snoda attraverso le otto puntate in onda ogni giovedì dal 24 ottobre su Sky1. A parte la finale (12 dicembre) che come ogni anno si svolgerà al Mediolanum Forum di Assago (Mi), le sette puntate del talent saranno trasmesse in diretta dall'X Factor Dome di Monza, che ospita la tredicesima edizione di XF. X Factor 2019, ...

X Factor 2019 ecco tutti i concorrenti (senza Nuela) e al primo Live arriva Mika : X Factor 2019 i concorrenti della tredicesima edizione. Nuela escluso tra gli Under Uomini Mika al primo Live di giovedì 24 ottobre da Monza Durante la puntata dedicata agli Home Visit di giovedì 17 ottobre si sono formate le squadre di X Factor 2019, tre concorrenti per ciascun giudice, 12 concorrenti desiderosi di raggiungere la finale. Prima di arrivare alla finale c’è lo scoglio da superare del primo Live di X Factor 13 in diretta ...

Il ritorno di Mika ad X Factor ospite giovedi 24 nel primo live show su Sky : Il primo live di X Factor 2019 si accende con una star internazionale amatissima dal pubblico: Mika. Un atteso e assai gradito ritorno: per 3 edizioni protagonista indiscusso e inconfondibile al tavolo dei giudici del talent di Sky prodotto da Fremantle, ora Mika torna ma come ospite sul palco, nella puntata d’esordio del live show dell’edizione 2019, in onda giovedì 24 ottobre. Eclettico protagonista di una straordinaria...

