Cipollini operato al cuore | delicato intervento chirurgico di 5 ore | i dettagli

Il campione di ciclismo Mario Cipollini operato al cuore dopo udienza in tribunale con l’ex moglie : Il campione mondiale di Zolder 2002, Mario Cipollini, è stato ricoverato e operato al cuore in seguito ad un'udienza presso il tribunale di Lucca, in cui è in corso un processo dove l'ex ciclista è accusato di violenze ripetute dalla ex moglie. dopo l'intervento ha rilasciato alcune dichiarazioni, spiegando di stare bene, ma di vivere un momento di forte stress legato al processo.Continua a leggere

