Bandai Namco a Lucca Comics and Games

Dragon Ball Z Kakarot - One Piece Pirate Warriors 4 e altri giochi di Bandai Namco in anteprima a Lucca Comics & Games 2019 : Bandai Namco Entertainment è lieta di annunciare la propria presenza a Lucca Comics and Games: dal 30 ottobre al 3 novembre alla Casermetta San Paolino sul Baluardo San Paolino ci saranno videogiochi, anteprime e uno store ufficiale con ancora più offerte, per soddisfare i gusti di tutti! TUTTI ALLA CASERMETTA SAN PAOLINO! Per il secondo anno consecutivo, lo stand accoglierà i fan che vorranno provare in anteprima, e per la ...

Splatterhouse - Klonoa e molti altri potrebbero tornare in dei remaster made in Bandai Namco : Un nuovo report suggerisce che Bandai Namco avrebbe in programma alcuni remaster di classici titoli.Un account Twitter che risponde al nome di Piercesword ha rivelato che Bandai Namco Entertainment ha depositato cinque marchi con la dicitura Encore, indicando che potrebbero essere giochi che riceveranno un trattamento remaster.Tra i giochi troviamo Genpei Touma Den Encore (conosciuto come Samurai Ghost su TurboGrafx 16) e Wagyan Land Encore ...

Microsoft e Bandai Namco Entertainment alla gamescom 2019. : L’Xbox Media Showcase che la Microsoft ha organizzato presso la Hall 8 in apertura della gamescom 2019 è stato rappresentato da uno Showfloor dove mettere a disposizione dei partecipanti un ambiente che fosse accogliente e confortevole e nello stesso tempo in grado di permettere di provare brevemente, grazie da una serie di postazioni, non solo i titoli di prossima uscita propri della casa di Redmond, ...

Bandai Namco non è interessata ad accordi di esclusività con Epic Games Store : Epic Games Store, con l'aggressiva strategia di Epic, è stato criticato più volte. Da quando la società ha iniziato a stipulare accordi di esclusività con il suo Store, è nato un dibattito che continua senza sosta ancora oggi. Una compagnia che apparentemente non parteciperà a questa strategia è Bandai Namco, che afferma di non essere interessata ad accordi esclusivi con Epic.In un'intervista con MCVUK, Hervé Hoerdt di Bandai Namco ha dichiarato ...