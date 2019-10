Premio Fabrizio De André | record di iscrizioni per l’edizione 2019 L’annuncio dei

Fonte : romadailynews

(Di martedì 22 ottobre 2019) La XVIII edizione delDeregistra il suodi. Al 20 ottobre, data di chiusura delleonline, il numero complessivo dei progetti artistici partecipanti alDeè di ben 1190, il maggiore di sempre per ildedicato al grande cantautore genovese che quest’anno giunge alla sua diciottesima edizione. Per l’inatteso quanto vasto numero di iscritti, al fine di consentire alla direttrice artistica Luisa Melis di valutare con attenzione ogni proposta ricevuta, la fase di ascolto e selezione verrà quindi prolungata di qualche giorno. Gli artisti che accederanno alle semifinali delDeverranno annunciati non più in data 4 novembre, bensì il prossimo 25 novembre. ILPatrocinato dalla FondazioneDeOnlus, supportato da SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, ...

SIAE_Official : Record di iscrizioni per l'edizione 18 del #premiodeandre. Sono 1190 i partecipanti!! I vincitori saranno annunciat… - Dile : RT @SIAE_Official: Record di iscrizioni per l'edizione 18 del #premiodeandre. Sono 1190 i partecipanti!! I vincitori saranno annunciati il… - bastrikdoriang2 : RT @SIAE_Official: Record di iscrizioni per l'edizione 18 del #premiodeandre. Sono 1190 i partecipanti!! I vincitori saranno annunciati il… -