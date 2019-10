Manovra | Anci Veneto | reintegro fondo Imu-Tasi per i Comuni ottima notizia

Manovra - Ue : con Italia no crisi bilancio : 13.12 "Con il governo Italiano è in corso un dialogo positivo.Il ruolo della Commissione è di stabilire ciò che va nella buona direzione e di notare un certo numero di aggiustamenti rispetto alle regole".Così il commissario Ue agli Affari economici Moscovici sulla lettera inviata all'Italia sulla Manovra. "Questa lettera è diversa da quella indirizzata al governo lo scorso anno e non c'è alcuna crisi di bilancio con l' Italia",aggiunge. "Il ...

Manovra - Renzi rilancia : “La miglioreremo in Parlamento - eliminiamo i microbalzelli” : Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, commenta l'accordo trovato nella notte sulla Manovra all'interno della maggioranza di governo. Renzi vede il "bicchiere mezzo pieno", ma non nasconde qualche piccola critica velata, tanto da rilanciare un chiaro messaggio: "Adesso la discussione si sposta in Parlamento e qui si potrà migliorare ancora, specie per i microbalzelli rimasti".Continua a leggere

Manovra - trovata l’intesa nella maggioranza : tutte le novità della legge di Bilancio : Trovato l'accordo di maggioranza sulla legge di Bilancio: ci sarà il carcere per gli evasori sopra i 100mila euro, mentre viene rinviata a luglio l'entrata in vigore sia delle multe per i commercianti che non si dotano di Pos che la stretta sull'utilizzo del contante. Confermato anche il bonus befana, in attesa di capire per quali spese varrà.Continua a leggere

Manovra/ Così Francia e Germania si mettono al sicuro dal debito italiano : Con la MANOVRA il debito pubblico italiano non scende. L'Ue è però già preparata a mettersi in sicurezza da rischi di contagio

Manovra - vicepresidente della Commissione Ue Dombrovskis avverte l’Italia : “Chiederemo ulteriori chiarificazioni su Legge di Bilancio” : La Commissione europea chiederà chiarimenti all’Italia sulla Legge di Bilancio 2020. A dichiararlo è il vicepresidente e Commissario europeo per la stabilità finanziaria, Valdis Dombrovskis, che, in un’intervista a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale pubblicata sul sito della Reuters ha detto: “Dove vediamo rischi di devianza dalle regole di bilancio dell’Ue chiediamo a questi Paesi ulteriori ...

Matteo Renzi lancia la Leopolda e attacca Conte sulla Manovra : “Domattina partiamo con la presentazione del Family Act, con Elena Bonetti. E spiegheremo perché secondo noi quella misura, che investe 20 miliardi in tre anni guardando solo ai pensionandi, è ingiusta: quei soldi dovrebbero andare ai giovani, alle coppie, alle famiglie, agli stipendi e ai servizi. Noi voteremo un emendamento per cancellare Quota 100 e dare quei soldi alle famiglie e agli stipendi: vediamo che cosa faranno ...

Manovra 2020 : ok a Legge di bilancio e decreto fiscale : tutte le misure inserite : Manovra 2020, approvati Legge di bilancio e decreto fiscale 2020 in Consiglio dei ministri: tutte le norme inserite. La lunga notte della Legge di Manovra 2020 si è chiusa con il varo della Legge di bilancio e dl fiscale 2020 in Consiglio dei ministri. Un duro testa a testa tra le due anime del Governo sulle misure da inserire, sulle modalità con cui farlo: Quota 100 si o no? Limite contante scende? E poi taglio del cuneo fiscale, fondo ...

?Manovra - ok "salvo intese" al dl fiscale e alla legge di bilancio : Un lungo e «impegnativo» Consiglio dei ministri dà il via libera, salvo intese, a una legge di bilancio da circa 30 miliardi e al decreto fiscale. L'accelerazione arriva a sorpresa, a ridosso di...

Manovra - all’alba il sì «salvo intese» a dl fiscale e legge di Bilancio Cosa cambia : pensioni| lavoro | fisco : I provvedimenti approvati «salvo intese». Inviato a Bruxelles il documento programmatico. Il tetto al contante cala da 3.000 a 2.000 euro nel 2020 e 2021, poi scenderà a 1.000 euro negli anni successivi

Manovra - il governo approva ‘salvo intese’ decreto fiscale e legge di Bilancio : Sterilizzazione dell'aumento dell'Iva, riduzione del cuneo fiscale a carico dei lavoratori, lotta all'evasione e incentivi ai pagamenti elettronici, ulteriori fondi a sostegno delle famiglie e una serie di investimenti in materia di ambiente nell'ambito del Green new deal: ecco alcuni dei principali provvedimenti collegati alla Manovra approvati dal Consiglio dei ministri questa notte, che hanno dato il via libera a decreto fiscale e legge di ...

Il governo approva “salvo intese” il dl fisco e la legge di Bilancio. Dal contante alle tasse - cosa prevede la Manovra : Via libera salvo intese del Consiglio dei ministri, dopo oltre 4 ore, alla legge di Bilancio per il 2020 e al decreto fiscale collegato alla manovra. Nel 2020 Quota 100 non cambierà e le tasse saranno tagliate solo ai lavoratori. Su questi due pilastri regge il primo accordo sulla manovra, siglato da Pd e M5s