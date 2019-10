Come disattivare l’audio delle notifiche di Whatsapp su Android e iOS

Come disattivare Facetime su iPhone - iPad e Mac : Visto l’arrivo di un bug che permette ai malintenzionati di poter trasformare i vostri dispositivi in cimici tramite Facetime , molti di voi si sono interrogati su Come disattivarlo sul proprio dispositivo iOS e macOS. Proprio leggi di più...

Come disattivare Rete Sicura di Vodafone senza pagare - via Fai da te : C'è un modo per disattivare Rete Sicura di Vodafone senza pagare nulla? Sono in molti, magari di rientro dalle vacanze, ad essere passati al nuovo operatore perché allettati da offerte winback particolarmente convenienti. Eppure servizi Come quello qui protagonista incidono per ben 1,49 euro sulla spesa mensile di un utente, motivo per cui (nonostante i plus di sicurezza garantiti) sono non pochi coloro che vogliono disattivare l'opzione. A ...