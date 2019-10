Bonafede:domani a CdM norme per evasori

Sarà portatonel CdM il provvedimento sul carcere ai grandiche sarà contenuto nel decreto fiscale. Lo ha detto il ministro della Giustiziaspiegando che ancora non sa se la norma che riguarda il carcere e la confisca per sproporzione entrerà tutta nel decreto fiscale. "Potrebbe anche entrare nell'emendamento e quindi in corsa,in sede di conversione",aggiunge. Quanto alla soglia oltra la quale scatterà il carcere, il Guardasigilli dice: "Ci stiamo orientando intorno ai 100mila euro".(Di domenica 20 ottobre 2019)