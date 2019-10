Conte a Erdogan | «Attacchi inaccettabili» I curdi | «Usati napalm e fosforo» | Ankara nega

Siria - Conte chiama Erdogan : “Tensioni durante la telefonata”. Il premier : “Inaccettabile la vostra azione militare” : Una telefonata durata oltre un’ora in cui non sono mancati momenti di forte tensione: il premier Giuseppe Conte ha avuto un colloquio con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan nel quale ha ribadito che l’Italia ritiene “inaccettabile” l’ azione militare avviata nel nord della Siria . E ha più volte invitato il capo di Ankara a interrompere questa iniziativa militare che ha effetti negativi sulla popol azione civile. Conte , ...

