Capi e accessori impermeabili per proteggersi dalla pioggia

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Primi assaggi autunnali: è tempo di tirar fuori. Se volete fare delle scelte di stile prendete appunti e guardate bene la nostra gallery dove le ultime novità in fatto di moda si susseguono una dietro l’altra. Il trench di Herno per esempio è realizzato in tessuto tecnico anti-con pettorina in nylon staccabile e imbottito in ovatta termica. Protegge dae freddo anche il giaccone in tessuto tecnico con interno di micropile di U.S. Polo Assn. così come quello di K-way in nylon Ripstop, idrorepellente e traspirante con imbottitura sintetica e cuciture termosaldate. Per chi si sente più comodo con icorti c’è invece il giubbino di Hand Picked, che pesa solo 250 gr., con imbottitura in pelliccia sintetica e bottoni a pressione. Pratici e divertenti il cappuccio con coulisse di Gucci e il cappello ...

resplendenteven : aaaaaaah mi era mancata la sensazione di camminare in mezzo a gente con abiti e accessori di Gucci e Louis Vuitton… - AndriaLiveIt : #Andria Arriva ad Andria lo 'swap party' per lo scambio di capi di abbigliamento e accessori - javert64 : RT @AvantiLaura: -