Tumori | l’indagine | “74% pazienti si informa sul web e 1 su 3 usa App”

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 15 ottobre 2019) Milano, 15 ott. (AdnKronos Salute) – Un paziente oncologico su 3 utilizza almeno una App dedicata alla salute e 6 su 10 usano una tecnologia per comunicare con il medico (WhatsApp e mail in testa). Molto meno credito hanno social network e YouTube, e meno interessati alla tecnologiatica sembrano i medici, posto che appena il 5% deiha ricevuto dal proprio oncologo un consiglio su dove cercare online approfondimenti su malattie e terapie e solo il 3% suggerimenti sulle App.Sono alcuni dei risultati dell’indagine ‘Conoscenza, uso e attitudine verso gli strumenti di Digital Health tra ioncologici’, realizzata dall’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs di Milano su un campione di 537oncologici coinvolti attraverso Aimac (Associazione italiana malati di cancro), con il supporto di Gilead. Internet si ...

