Di Maio: stop export armi a Turchia

"Al Consiglio Affari Esteri Ue chiederò a nome dell'Italia di assumere ogni misura possibile affinché lafermi la sua offensiva in Siria contro il popolo curdo, incluso un blocco europeo dell'diverso Ankara". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri,di,a Lussemburgo per partecipare alla riunione dei ministri degli Esteri dei 28. "Non possiamo accettare altre vittime innocenti. Non possiamo accettare altro sangue,né ricatti sui migranti.Non puà essere militare la risposta alla crisi in corso".(Di lunedì 14 ottobre 2019)