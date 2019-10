F1 | secondo posto amaro per Vettel in Giappone | vince Bottas

Superbike - GP Argentina 2019 : Alvaro Bautista vince in solitaria gara-1. secondo posto per Jonathan Rea : In una cornice quasi surreale Alvaro Bautista conquista gara-1 del Gran Premio di Argentina di Superbike. Solo dodici piloti sono scattati dalla griglia di partenza, a causa delle condizioni ai limiti dell’accettabile del circuito San Juan Villicum. Il tutto condito da tribune desolatamente vuote, che sicuramente non hanno giovato allo spettacolo. Dopo una partenza praticamente al rallentatore da parte di tutti, Bautista, Rea e ...

Ciclismo - Gran Piemonte 2019 : primo e secondo posto per la Ineos. Bernal e Sosa dominano a Oropa : Egan Bernal (Team Ineos) stacca tutti sul Santuario di Oropa e vince alla Grandissima il Gran Piemonte 2019, corsa che può essere considerata la gara di casa per lui che ha iniziato a praticare Ciclismo su strada in questa zona con l’Androni di Gianni Savio. secondo posto per il suo gregario Ivan Ramiro Sosa che è stato autore di un lavoro straordinario in favore del vincitore del Tour de France. Chiude il podio il francese Nans Peter ...

Risultati Serie C - 8^ giornata – Il Vicenza batte il Cesena e vola al secondo posto : le classifiche aggiornate : Risultati Serie C – Scende in campo la Serie C. Si disputa l’ottava giornata della terza Serie italiana. Nel girone A il Monza vince in trasferta ad Arezzo. L’Alessandria perde in casa contro il Pontedera. Nel girone B il Padova domina contro l’ArzignanoChiampo, big match tra Vicenza e Cesena. Nel girone C il big match di giornata va alla Ternana che supera il Catania, il Bari surclassa la Cavese, la Reggina non va ...

Ghost Recon Breakpoint debutta al secondo posto nella classifica UK - ma le vendite sono inferiori a Wildlands : Le classifiche di vendita settimanali del Regno Unito sono disponibili, per gentile concessione di UKIE / Gfk Chart-Track (tramite GamesIndustry). FIFA 20 ha debuttato in cima alle classifiche la scorsa settimana con vendite solide e, per la settimana conclusasi il 5 ottobre, ha mantenuto il vantaggio, nonostante una nuova uscita piuttosto importante.Questa nuova uscita è Ghost Recon Breakpoint, che non ha avuto un brutto debutto. È al secondo ...

Taekwondo - Riga Open 2019 : un primo ed un secondo posto per l’Italia nella seconda giornata! : In Lettonia si è da pochi minuti conclusa la seconda giornata del Riga Open 2019 di Taekwondo, torneo internazionale di categoria G1. Dopo le gare giovanili di ieri, in cui i nostri portacolori non hanno brillato, oggi è stata la volta dei seniores, gli azzurri non hanno deluso le aspettative e si sono ben espressi portando a casa un primo ed un secondo posto. Tobias Santer è stato il meno bravo in casa Italia, l’azzurro è uscito al primo ...

Risultati Bundesliga - 7^ giornata : il Wolfsburg vince e vola al secondo posto - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Bundesliga – Torna in campo la Bundesliga. Il massimo campionato tedesco è arrivato alla settima giornata. Turno che si è aperto, come di consueto, venerdì con l’anticipo tra Herta e Fortuna Dusseldorf. Vittoria per 3-1 per la squadra di Berlino. Clamoroso tonfo del Bayern Monaco che perde davanti al pubblico amico, contro l’Hoffenheim finisce 1-2, solo un pareggio del Dortmund sul campo del Friburgo. Tre le ...

Sondaggi - Conte è il più influente nella maggioranza giallo-rossa - Renzi è al secondo posto : Il presidente del Consiglio è considerato la persona che più conta all'interno della maggioranza di governo: lo pensa il 49% degli elettori. Dietro di lui c'è Matteo Renzi, fondatore di Italia Viva, che gode di un 20%. Di Maio e Zingaretti sono solo al terzo e quarto posto. secondo il Sondaggio Emg Acqua la Lega è sempre il primo partito, con il 32,6%.Continua a leggere

Franca Valeri : ""Avevo un’attitudine alla gioia. A che posto ho messo l’amore? Al secondo. Primo il successo" : Attrice, scrittrice, raffinata umorista, Franca Valeri ha da poco compiuto 99 anni e il 5 ottobre sarà presente al festival L’Eredità delle donne, a Firenze. In questa occasione, l’artista ha scelto di raccontarsi a “Io Donna”.Quando le chiedono quale sia stata la sua gioia più grande in questi 99 anni, Franca Valeri risponde sicura:Il teatro, il successo. Ero una gigiona, l’applauso mi appagava ...

Ciclismo - Olimpiadi 2020 : Italia lanciatissima verso il contingente pieno! secondo posto nel ranking - vicinissimi ai 5 uomini in gara : L’Italia è sempre più vicina ad avere il contingente pieno per la prova maschile di Ciclismo su strada alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La nostra Nazionale si conferma infatti al Secondo posto del ranking di qualificazione, il piazzamento in graduatoria non cambia per gli azzurri dopo l’ottimo Mondiale disputato nello Yorkshire (Secondo posto di Matteo Trentin e quarto di Gianni Moscon, senza dimenticarsi del bronzo di Filippo Ganna ...

Storia di un secondo posto : Quello di Matteo Trentin ai Mondiali di ciclismo, al termine di una gara difficilissima che avevano cominciato in 197 e hanno completato in 46

Formula 1 - Bottas si gode il secondo posto : “ho salvato il week-end - peccato per il tempo perso dietro la McLaren” : Il finlandese ha commentato il secondo posto ottenuto in Russia, utile per completare l’insperata doppietta Mercedes a Sochi secondo posto e tanti sorrisi per Valtteri Bottas, che porta a casa un risultato oltre le più rosee aspettativa, grazie ai problemi di affidabilità avuti dalla Ferrari con Vettel. Lapresse Soddisfazione e tanto entusiasmo in casa Mercedes, con il pilota finlandese che esalta il lavoro del proprio team: ...

Valtteri Bottas F1 - GP Russia 2019 : “Tornati alla doppietta dopo gare difficili - contento del secondo posto” : Valtteri Bottas ha conquistato il secondo posto nel GP di Russia 2019, tappa del Mondiale F1 che si è disputata a Sochi. Il pilota della Mercedes, scattato dalla quarta posizione, è riuscito a risalire la china approfittando del problema tecnico di Sebastian Vettel e lasciandosi alle spalle Charles Leclerc che si è tenuto dietro con grande caparbietà nel finale. Il finlandese ha analizzato la sua gara poco prima di salire sul podio: “La ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2019 in DIRETTA : cronometro juniores - secondo posto provvisorio per Piras : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.22 Brenner resta davanti con 4″ di margine. 15.20 Leijnse nettamente al comando con 37″ di vantaggio. 15.15 Nilsson-Julien chiude il primo giro con 12″ di vantaggio su Treimuth. 15.12 Cambia nuovamente la situazione al primo intermedio, al comando Brenner con 5″ sull’olandese Leijnse e 17″ su Nilsson-Julien. 15.06 Al primo intermedio balza al comando il britannico ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Aragon 2019 : “Il secondo posto era il massimo possibile - domani Marquez sarà imprendibile” : Fabio Quartararo non si ferma più. Dopo gli ottimi risultati ottenuti nel corso degli ultimi mesi, e dopo aver letteralmente sfiorato la prima vittoria in carriera sette giorni fa a Misano, oggi il francese ha messo in mostra un altro pezzo di bravura, conquistando la piazza d’onore nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Aragon 2019 della MotoGP. Dopotutto il pilota del team Yamaha Petronas è stato l’unico a contenere il ...