Violenza su minori | 5 990 vittime in Italia nel 2018 | +3% sul 2017

Fonte : tg24.sky

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Aumentano indi reati: sono stati 5.990 nel, il 3% in più rispetto al. Anche nellesono state in prevalenza bambine e ragazze (59,4%). Un terzo delleha subito maltrattamenti in famiglia, reato cresciuto in un solo anno del 14%. Sono questi alcuni dei dati principali che emergono dalle stime elaborate dal Comando Interforze per il nuovo Dossier della Campagna "Indifesa" di Terre des Hommes per porre l'attenzione sui diritti negati a milioni di bambini ine nel mondo. L’ottava edizione del Dossier è stata presentata alla Camera dei deputati alla vigilia della Giornata Mondiale delle Bambine dell'11 ottobre, anche per sottolineare che è lontano il raggiungimento della Parità di Genere auspicata dal Quinto Obiettivo di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda Onu 2030. Maltrattamenti in famiglia in aumento Se si rapportano i ...

