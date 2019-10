Patriciello Ue | “Boom ricorsi test Medicina | stop numero chiuso”

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 10 ottobre 2019) Roma, 10 ott. (AdnKronos Salute) – “In un mondo del lavoro che è in rapida evoluzione mi sembra assurdo continuare con un metodo di reclutamento universitario che fa acqua da tutte le parti. La sentenza del Consiglio di Stato che dà ragione agli studenti esclusi lo scorso anno dalla Facoltà diè l’ennesima dimostrazione di come la selezione tramitenon funzioni. Il risultato è quello di intasare ogni anno i tribunali con migliaia die, cosa ancor peggiore, danneggiare gli organici degli ospedali italiani in attesa di professionisti da reclutare”. Così Aldo, eurodeputato e membro della Commissione Ricerca a Salute al Parlamento europeo, dicendosi convinto che “la soluzione migliore sia l’abolizione deid’ingresso”.L’eurodeputato – a pochi giorni dalla riammissione, da parte della ...

