Salute | Italiani sempre più depressi | donne e anziani i più colpiti

Salute : 4 italiani su 10 dallo psicologo - “aiuta a vivere meglio” : Il 40% degli italiani si è rivolto ad uno psicologo “per se o per gli altri”, per il 44% questo professionista “promuove il benessere psicologico” e per il 42% “aiuta a vivere meglio”. Inoltre 6 italiani su 10 “vogliono uno psicologo nelle scuole”. E’ quanto fotografato dall’indagine dell’Istituto Piepoli, ‘Gli psicologi secondo l’opinione pubblica’, promossa dal Consiglio ...

Salute - l’indagine : italiani stressati - settembre “nero” per la crisi politica : La crisi di governo che si è consumata tra agosto e l’inizio di settembre, sommata alla fine delle vacanze e al ritorno a scuola e a lavoro, hanno fatto impennare lo stress degli italiani portandolo ad un livello “medio-alto”. E’ quanto ha rilevato lo ‘Stressometro‘, l’indagine quantitativa dell’Istituto Piepoli, promossa dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi e presentata oggi a Roma per l’evento ...

Giovani e Salute : buone le relazioni sociali degli adolescenti italiani ma difettano sui comportamenti salutari : Gli adolescenti italiani hanno un’alta percezione della loro qualità di vita, anche se le loro abitudini non sono poi così corrette. Dal 20 al 30% degli studenti tra 11 e 15 anni, infatti, non fa la prima colazione nei giorni di scuola, solo un terzo dei ragazzi consuma frutta e verdura almeno una volta al giorno e meno del 10% svolge almeno un’ora quotidiana di attività motoria, come raccomandato dall’Oms, mentre un quarto di loro supera le due ...

Ig Nobel a italiani - pizza fa vivere in buona Salute : L'Italia vince l'Ig Nobel 2019 per la Medicina per "aver fornito l'evidenza che la pizza puo' proteggere da malattie e morte, purche' fatta e mangiata in Italia", si legge nella motivazione del premio che la rivista Annals of Improbable Research e l'Universita' di Harvard dedicano alle ricerche che fanno "ridere ma anche riflettere". Tre gli articoli vincitori, pubblicati su riviste internazionali da epidemiologi di primo piano, rappresentati da ...

Salute - italiani sempre più in forma : è boom di palestre : italiani in Salute, boom di palestre e circoli sportivi in Italia, ma sono in forte crescita anche le società che organizzano eventi legati allo sport

Due scienziati italiani ricevono da mesi minacce e attacchi dagli animalisti. E il ministero della Salute non li difende : Insulti e minacce vanno avanti da mesi. Ma ora l’escalation è arrivata alla sua scontata conclusione: un proiettile recapitato per posta, e un messaggio che recita “Non sei un ricercatore, sei un bastardo […] colpiremo duro te o la tua famiglia”. La vittima di tanto odio è Marco Tamietto, neuroscienziato dell’università di Torino colpevole, a detta degli animalisti italiani, di portare avanti una ricerca sui macachi per comprendere meglio, e ...