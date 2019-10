Pokémon GO | un signore di 70 anni è riuscito a giocare contemporaneamente con 45

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Chen San Yuan è undi 70famoso per essere diventato ambasciatore ASUS dopo aver viaggiato con la sua bicicletta sui quali erano stati installati 21 cellulari perGO.Ebbene ora si è superato: i dispositivi mobile installati sulla sua bicicletta ammontano a 45, tutti connessi aGO. Chen ha debuttato con la sua nuovissima bicicletta durante l'evento Pokemon GO Safari Zone di New Taipei City, ed ha attirato l'attenzione di molti giocatori.Alcune fonti dichiarano che il maestro allenatore diper l'occasione ha passato più tempo a concedere selfie agli altri partecipanti cheed andare a caccia di mostriciattoli. Di seguito potete dare uno sguardo al suo arsenale digitale.Leggi altro...

Eurogamer_it : Un signore di 70 ani è riuscito a giocare contemporaneamente a #PokémonGO su 45 dispositivi. -