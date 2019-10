Sampdoria | arriva la separazione con Di Francesco | ufficiale la risoluzione consensuale

Fonte : sportfair

(Di lunedì 7 ottobre 2019) Il club doriano ha reso noto con un comunicato ladel contratto con Di, che non più l’allenatore dellaSette partite, sei sconfitte e una sola vittoria. L’ultimo posto in classifica costa caro ad Eusebio Di, costretto a lasciare la panchina dellaa causa di un avvio horror.latra l’ex Roma e il club doriano, come si evince dalla nota pubblicata sul sito: “il presidente Massimo Ferrero e l’Uccomunicano di avere raggiunto un accordocon Eusebio Die il proprio staff tecnico per l’interruzione del rapporto professionale“.L'articololacon DilaSPORTFAIR.

