Mauro Icardi | ecco il primo gol in Ligue 1 con il Paris Saint Germain E Wanda Nara

L’Inter vince la causa contro Yao. Un monito per Mauro Icardi : L’Inter vince la causa contro Yao Guy Eloge Koffi. Il difensore ivoriano, che ha fatto parte dell’Inter nella stagione 2016-17 ed oggi è al Lugano, si era rivolto alla Fifa invocando l’articolo 15 per essere rimasto l’intera stagione tra tribuna e panchina. Dopo due anni e 5 pronunciamenti, il club ha avuto la meglio. Prima la Fifa e poi il Tas di Losanna hanno condannato sia il calciatore che il Lugano, multati per una ...

Inter - Mauro Icardi potrebbe decidere di tornare in nerazzurro a giugno : Il grande tormentone di mercato di questa estate è stato sicuramente quello relativo al futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino non rientrava nei piani dell'Inter, come ammesso più volte dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e dal tecnico, Antonio Conte, e confermato successivamente anche dal presidente, Steven Zhang. Il giocatore, però, era convinto di riuscire a far cambiare idea a tutti volendo restare a Milano. Solo ...

Psg - le voci su Mauro Icardi isolato da Di Maria e Paredes : c'è lo zampino di Leo Messi? : Nonostante le due partite giocate da titolare contro Strasburgo e Real Madrid, Mauro Icardi ha già incontrato i suoi primi ostacoli in questa avventura al Psg. Il centravanti argentino ex Inter non sarebbe caduto nelle grazie dei suoi connazionali presenti in squadra, Angel Di Maria e Leandro Parede

Napoli - Aurelio De Laurentiis vuota il sacco : "Quanto ho offerto a Mauro Icardi e all'Inter" : 60 milioni + bonus di 5 milioni e 12 milioni lordi di ingaggio. Ecco a quanto ammontava l'offerta del Napoli per strappare Mauro Icardi all'Inter durante la finestra estiva del calciomercato. Cifre non molto differenti da quelle che deve sborsare il Psg ai nerazzurri per riscattare il calciatore a f

Inter – Caso Icardi - Lautaro Martinez difende Mauro : “voleva restare - ma desiderava giocare” : Lautaro Martinez ed il desiderio di Mauro Icardi: le parole dell’argentino sul suo ex compagno di squadra Mauro Icardi è ormai un giocatore del PSG: è terminata finalmente la telenovela con l’Inter, ma c’è chi ancora ne parla. Per la precisione, Lautaro Martinez, ha rilasciato un commento sul desiderio del suo ex compagno di squadra, che sarebbe voluto restare all’Inter. “Ho un buon rapporto con lui, parliamo ...

Icardi - Wanda Nara vuota il sacco : "La Juve su Mauro - ma..." : A telenovela ormai conclusa, Wanda Nara, la moglie-procuratrice dell'ex capitano dell'Inter e neo-attaccante del Psg Mauro Icardi, ha deciso di rivelare tutti i retroscena della rottura con la società meneghina ed è un fiume in piena. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Wanda non ci

Il triste y solitario Mauro Icardi : Mauro Icardi buon padre di famiglia. Mauro Icardi ruba la moglie a un altro uomo. Mauro Icardi tutto il tempo sui social a fare chissà cosa. Mauro Icardi capitano. Non più. Non è più niente per questa sponda del mondo, piccolo e sciocco, ma pur sempre un angolo vivo. Qui lo abbiamo annusato appena g

Wanda Nara : “Nella storia tra Mauro Icardi e l’Inter non sono io la cattiva. Sono quella che l’ha risolta” : Una delle donne più chiacchierate di questa estate è stata senz’altro lei: Wanda Nara, l’argentina che sogna di diventare una starlette televisiva e che nel frattempo si occupa del futuro professionale di Mauro Icardi, suo marito. Secondo i tifosi dell’Inter (e non solo secondo loro) sarebbe stata lei la causa del divorzio tra il club neroazzurro e il calciatore argentino, ormai ex capitano della squadra. “Hanno detto che ...

Wanda Nara : “Nella storia tra Mauro Icardi e l’Inter non solo io la cattiva. Sono quella che l’ha risolta” : Una delle donne più chiacchierate di questa estate è stata senz’altro lei: Wanda Nara, l’argentina che sogna di diventare una starlette televisiva e che nel frattempo si occupa del futuro professionale di Mauro Icardi, suo marito. Secondo i tifosi dell’Inter (e non solo secondo loro) sarebbe stata lei la causa del divorzio tra il club neroazzurro e il calciatore argentino, ormai ex capitano della squadra. “Hanno detto che ...

Mauro Icardi al Psg - fine della telenovela (e i tifosi dell’Inter festeggiano) : Mauro Icardi al Psg, fine della telenovelaMauro Icardi al Psg, fine della telenovelaMauro Icardi al Psg, fine della telenovelaMauro Icardi al Psg, fine della telenovelaImmaginarsi una colonna sonora che accompagni i titoli di coda, non è semplice. Per i tifosi dell’Inter, a giudicare dalle reazioni sui social, sarebbe senz’altro una melodia allegra, da commedia e lieto fine. La telenovela Mauro Icardi si è conclusa con un colpo di teatro – ...

Inter - la cessione di Mauro Icardi al PSG fa felice soprattutto Sanchez : ecco l’ultima mossa del cileno [FOTO] : Una volta partito l’attaccante argentino, il giocatore ex Manchester United ha preso la maglia numero sette, scelta da Icardi dopo l’assegnazione del nove a Lukaku L’addio di Mauro Icardi all’Inter ha fatto felici tutti, sia l’argentino che ha strappato un ingaggio più alto al PSG sia il club nerazzurro che si è liberato di un peso. Ma a sorridere non sono solo i protagonisti della trattativa, ma anche Alexis ...

Mauro Icardi ha firmato con il Psg : ora è ufficiale : Mauro Icardi giocherà nella prossima stagione con il Paris Saint-Germain. Lo ufficializza ora all'ANSA l'Inter. «L'attaccante argentino precisa la società - si...

Ha vinto Icardi - l’Inter costretta a cedere ai giochetti di Mauro e Wanda : ma finalmente il circo è finito! : Nove mesi di tira e molla, trasformati in una telenovela che ha visto la sua conclusione proprio sul finire del mercato, con il passaggio di Icardi al PSG Nove mesi, tanto è durata questa infinita telenovela che ha tenuto con il fiato sospeso l’Inter e i suoi tifosi, ormai rassegnati al fatto che Mauro Icardi non sarebbe più stato il giocatore di una volta con i colori nerazzurri addosso. Piero Cruciatti/LaPresse Un film senza ...

Mauro Icardi al Psg all’ultimo giorno di mercato. Il miglior bomber della Serie A che in Italia con serviva più a nessuno : La Juve e l’Inter già prime, testa a testa a punteggio pieno insieme al Torino, il Milan e la Roma alle prese con i loro problemi, la Lazio bella e sprecona nel derby, l’Atalanta un po’ in rodaggio. La Serie A arriva alla tradizionale sosta di settembre con i primi verdetti inattendibili da calcio d’agosto e un ultimo giorno di mercato che, più che alle squadre, serviva solo a un giocatore: Mauro Icardi. E la follia di tenere il calciomercato ...