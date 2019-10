In Austria 25enne uccide la ex fidanzata e 4 suoi familiari

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 6 ottobre 2019) Un ragazzo ha ucciso lae quattroe si è poi costituito alla polizia a Kitzbuehel, noto centro turistico nel Tiroloco. Secondo la ricostruzione della polizia l’assassino, undi Kitzbuehel, era stato lasciato dalladiciannovenne due mesi fa. Ieri sera l’ha incontrata in un locale accompagnata da un altro ragazzo ed è nato un diverbio. Alle cinque del mattino il giovane si è quindi presentato a casa di lei, e dopo una nuova discussione è stato mandato via dal padre della ragazza.Ilè quindi tornato a casa, ha preso la pistola del fratello, si è intrufolato nell’abitazione dell’exrompendo il vetro della finestra ed ha ucciso la ragazza, il suo nuovo fidanzato, i genitori e il fratello di lei che si trovavano nell’appartamento. Poi si ...

