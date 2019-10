HONOR V30 e V30 Pro dovrebbero vantare specifiche al top | fra cui una cam da 64 MP

Fonte : tuttoandroid

(Di domenica 6 ottobre 2019) Secondo un noto blogger di Weibo, la serieV30 potrebbe essere presentata in versione standard e in una versione Pro, rispettivamente con un display LCD a foro singolo per ospitare una singola fotocamera e un display OLED con foro più ampio per alloggiare la doppia fotocamera selfie. L'articoloV30 e V30 Proal top, fra cui una cam da 64 MP proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : HONOR V30 potrebbe arrivare anche in versione Pro con display OLED, doppia fotocamera selfie e altro… - zazoomnews : HONOR V30 potrebbe arrivare anche in versione Pro con display OLED doppia fotocamera selfie e altro - #HONOR… - zazoomblog : HONOR V30 potrebbe arrivare anche in versione Pro con display OLED doppia fotocamera selfie e altro - #HONOR… -