Cecina | aggredisce due poliziotti e manda all' ospedale un' agente | già libero

(Di domenica 6 ottobre 2019) Due agenti del Commissariato di Polizia di(in provincia di Livorno) sono stati aggrediti da un uomo di nazionalità russa. La poliziotta, intervenuta con il collega per sedare una lite in famiglia, è ancora in, mentre l'aggressore, già processato per direttissima, è stato rimesso in libertà. Il giudice gli ha imposto l'obbligo di firma. Stefano Paoloni, segretario generale del Sap (Sindacato Autonomo di Polizia), amareggiato, ha commentato: "La sparatoria di Trieste non ha insegnato nulla". L'aggressione die la scarcerazione Nella notte tra giovedì e venerdì, una volante del commissariato diè intervenuta per un acceso diverbio tra due fratelli di origine russa. Ad un certo punto, la situazione è degenerata e uno dei due, sotto effetto di alcol e droghe, ha aggredito i due agenti. La poliziotta è stata presa a calci al petto ed ha riportato un'ischemia . ...

