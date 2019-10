Incidente stradale in via Gigi Olivari a Modica | auto contro un muro

Calabria - barista muore in un tragico Incidente stradale con la moto : Un nuovo incidente stradale si è verificato in Calabria e ha provocato la morte di un barista calabrese che stava viaggiando a bordo di una moto. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli inquirenti, che si sono recati sul luogo dell'incidente e hanno iniziato a condurre tutte le indagini di rito. Il personale sanitario non ha potuto fare nulla per salvarlo e si è limitato a constatarne l'avvenuto decesso. Un altro incidente stradale è ...

Il Segreto spoiler : Carmelo perde la moglie Adela a causa di un Incidente stradale : Nell'episodio della popolare telenovela Il Segreto andato in onda in Spagna il 7 giugno 2019, e che in Italia andrà in onda prossimamente, uno storico personaggio femminile ha fatto una tragica fine. Si tratta di Adela Arellano (Ruth LIopis), che dopo aver rischiato di passare a miglior vita a causa dello spostamento della scheggia rimasta in una zona del suo cervello, per via della pallottola ricevuta dal nemico Faustino, è uscita di scena in ...

Bologna - donna muore in un Incidente stradale in autostrada nei pressi di Casalecchio : Un terribile incidente stradale ha causato il decesso di una donna di 62 anni residente da diversi anni nella città di Pesaro, ma originaria della provincia di Piacenza. La donna stava viaggiando nei pressi di Casalecchio insieme al marito su una moto, quando un mezzo pensante li ha travolti. La donna è stata sbalzata rovinosamente sull'asfalto e nonostante il rapido intervento del personale medico, non ci sarebbe stato nulla da fare. Il marito, ...

U&D - Eleonora Rocchini coinvolta in un grave Incidente stradale : Eleonora Rocchini, ex volto di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Oscar Branzani, è stata coinvolta in un grave incidente stradale nelle ultime ore. L’ex corteggiatrice si trovava in una macchina che si è schiantata contro alcuni paletti dopo essere finita fuori strada nel quartiere Fuorigrotta a Napoli. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma secondo le prime informazioni l’auto potrebbe aver perso l’aderenza ...

Napoli - Eleonora Rocchini coinvolta in un Incidente stradale : con lei l'ex cognata Dalila : Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra il 27 ed il 28 settembre. La vicenda ha avuto luogo a Piazzale Tecchio, a Napoli. Le persone coinvolte sono state ben cinque, tra queste c'è l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne Eleonora Rocchini. Presente con lei anche la sorella di Oscar, Dalila Branzani e Nunzio Moccia, un grande amico di Dalila. Le condizioni dei ragazzi non sarebbero gravi, secondo quanto riportato da Fanpage. Al ...

Uomini e Donne - grave Incidente stradale per Eleonora Rocchini : come sta : Uomini e Donne, grave incidente stradale per Eleonora Rocchini e la sorella di Oscar Branzani: come stanno. “Necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere” Eleonora Rocchini, Dalila Branzani e Nunzio (amico di quest’ultima) sono rimasti vittime di un grave incidente stradale avvenuto nella notte fra venerdì 27 e sabato 28 […] L'articolo Uomini e Donne, grave incidente stradale per ...

Grave Incidente stradale autonomo sulla Scicli Sampieri : Grave incidente stradale oggi poco dopo le ore 13 in contrada Papazza sulla Scicli Sampieri. Grave centauro. In arrivo elisoccorso

Ferrara. Iper Tosano sotto choc : in un Incidente stradale morti Giulio Nali - Manuel Signorini e Miriam Berselli : Lavoravano nello stesso posto, all’Iper Tosano, a Ferrara. Tutti li conoscevano. Lo schianto nella notte, al ritorno dalla discoteca, ha

Ferrara - Incidente stradale a Vigarano Mainarda : morti tre ragazzi tra i 21 e i 28 anni : Un brutto incidente stradale si è verificato la notte scorsa a Vigarano Mainarda, nel ferrarese, dove tre giovani, due ragazzi e una ragazza, sono deceduti dopo che l'auto sulla quale viaggiavano ha colpito improvvisamente un albero. Secondo quanto riferisce Il Resto del Carlino, all'impatto sarebbe sopravvissuto soltanto il conducente della vettura: lo stesso si trova ricoverato presso l'ospedale di Cona e non correrebbe alcun pericolo di ...

Incidente stradale a Frigintini : vicino alla scuola Carlo Amore FOTO : Quattro feriti. E’ il bilancio di Incidente stradale autonomo avvenuto oggi a Frigintini vicino alla scuola elementare Carlo Amore, Plesso Gianforma

Foggia - un morto e quattro feriti in un Incidente stradale. La vittima sbalzata fuori dall’auto : L'impatto tra una Fiat Panda e un'Audi è stato talmente violento che la vittima è stata sbalzata fuori dalla vettura. Insieme all'uomo che ha perso la vita viaggiava un'altra persona che dopo l'incidente si è allontanata rapidamente dalla zona.Continua a leggere

Incidente stradale sulla SS 115 : muore Giuseppe Terrasi di 58 anni : Incidete stradale sulla SS 115, tra Ribera ed Agrigento, muore Giuseppe Terra di 58 anni. Lo scontro tra un camion ed un trattore gommato

Incidente stradale : scontro tra auto : morte due donne e tre feriti : Incidente mortale ieri pomeriggio sulla provincia che da Augusta porta a Siracusa. morte due donne e tre feriti.

Calabria - motociclista di 24 anni muore in un Incidente stradale : In Calabria continuano le stragi sulle strade, l'ultima si è verificata stamattina, 16 settembre, e ha causato la morte di un giovane panettiere che stava viaggiando a bordo della sua moto. Il ragazzo si sarebbe scontrato contro un furgone che stava procedendo nella stessa direzione di marcia. Per lui, nonostante il tempestivo intervento del personale medico, non ci sarebbe stato nulla da fare. La strada è rimasta chiusa al traffico per ...