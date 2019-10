Kate e William ringraziano i sudditi per gli auguri a George

Kate Middleton incanta in verde : insolito gesto d’amore per William : Kate Middleton ruba la scena a Meghan Markle durante la visita all’Aga Khan Centre di Londra. L’incontro anticipa il viaggio in Pakistan che farà tra il 14 e il 18 ottobre. La Duchessa di Cambridge ha dunque raggiunto William a King’s Cross per incontrare il leader spirituale musulmano, 85 anni. Per l’occasione ha scelto un abito formale, accollato e lungo fino ai piedi, sui toni del verde (825 sterline), firmato ARoss ...

Così Kate e William hanno raggiunto 10 milioni di follower (lasciando indietro Meghan e gli altri) : Sussex Royal, Meghan e Harry su InstagramSussex Royal, Meghan e Harry su InstagramSussex Royal, Meghan e Harry su InstagramSussex Royal, Meghan e Harry su InstagramSussex Royal, Meghan e Harry su InstagramSussex Royal, Meghan e Harry su InstagramSussex Royal, Meghan e Harry su InstagramSussex Royal, Meghan e Harry su InstagramSussex Royal, Meghan e Harry su InstagramSussex Royal, Meghan e Harry su InstagramSussex Royal, Meghan e Harry su ...

Reali inglesi - William e Kate forse di nuovo in attesa del quarto figlio : Kate Middleton in questi giorni è al centro del gossip nel Regno Unito. Stando a ciò che suggeriscono alcuni indizi, i sudditi inglesi sono in trepidante attesa di vedere confermata la notizia che vedrebbe la duchessa di Cambridge in attesa del quarto bebè. A destare il sospetto che una nuova cicogna stia per volare sopra a Kensington Palace, ci sono una serie di comportamenti di Kate che si sono ripetuti nelle sue precedenti gravidanze e che ...

Kate Middleton e William potrebbero aspettare un quarto figlio : Non è ancora stata confermata né smentita la voce che vorrebbe la duchessa Kate Middleton di nuovo incinta del quarto figlio. A darne la notizia è stato il magazine New Idea. Tutto sarebbe partito da una confidenza che la secondogenita Charlotte avrebbe fatto ad un'amica - nonché compagna di scuola alla Thomas's Battersea School - dicendole “Mummy is having another girl”, ovvero “Mamma aspetta un’altra bambina”. Ad udire le sue parole però ...

William - Kate e la freddezza «regalata» ad Harry : Figuracce reali: le peggiori gaffe della royal familyFiguracce reali: le peggiori gaffe della royal familyFiguracce reali: le peggiori gaffe della royal familyFiguracce reali: le peggiori gaffe della royal familyFiguracce reali: le peggiori gaffe della royal familyFiguracce reali: le peggiori gaffe della royal familyFiguracce reali: le peggiori gaffe della royal familyFiguracce reali: le peggiori gaffe della royal familyFiguracce reali: le ...

William e Kate raggiungono i 10 milioni di follower su Instagram - : Francesca Rossi La “guerra” social tra i duchi di Cambridge e di Sussex continua e stavolta a vincere la battaglia sono William e Kate, che raggiungono su Instagram i 10 milioni di follower, sorpassando Harry e Meghan In questi mesi i giornali hanno parlato molto di presunte rivalità tra Kate e Meghan e altrettanto ipotizzati litigi tra William e Harry. È piuttosto probabile che non conosceremo mai la verità su questa situazione. ...

Instagram - Kate e William arrivano a 10 milioni di follower (e a Meghan non riesce il sorpasso) : Sussex Royal, Meghan e Harry su InstagramSussex Royal, Meghan e Harry su InstagramSussex Royal, Meghan e Harry su InstagramSussex Royal, Meghan e Harry su InstagramSussex Royal, Meghan e Harry su InstagramSussex Royal, Meghan e Harry su InstagramSussex Royal, Meghan e Harry su InstagramSussex Royal, Meghan e Harry su InstagramSussex Royal, Meghan e Harry su InstagramSussex Royal, Meghan e Harry su InstagramSussex Royal, Meghan e Harry su ...

Kate - l’ossessione per la dieta che fa preoccupare William e Pippa : La linea di Kate Middleton è sempre invidiabile. Da quando è diventata la fidanzata prima e la moglie, poi, del principe William, il pubblico ha sempre potuto ammirare la sua forma strepitosa. Merito della genetica e della costituzione, ma anche frutto del grande lavoro che la Duchessa dedica alla cura del suo corpo e al mantenimento della tonicità e del suo peso forma. C’è stato un momento, però, in cui questa eccessiva attenzione ha fatto ...

Principessa Charlotte - primo giorno di scuola con mamma Kate e papà William : ...

La principessa Charlotte al suo primo giorno di scuola : l’arrivo con il fratello George accompagnati da William e Kate : È già suonata la campanella oltre Manica per i principini George e Charlotte, quest’ultima al suo primo giorno di scuola. La secondogenita di William e Kate, 4 anni, ha iniziato il 5 settembre il suo primo anno nella scuola “da grandi” (quella che da noi è la prima elementare, ndr) e ha fatto il suo arrivo aggrappandosi alla mano della mamma e regalando un sorriso birichino ai flash dei fotografi che hanno immortalato la scena. ...

Kate Middleton e William nella bufera : spenderanno di più per l'istruzione di George che di Charlotte : I figli sono tutti uguali, ma Kate Middleton e il principe William spenderanno di più per l'istruzione di George che per quella di Charlotte. Una notizia...

Kate Middleton e Meghan Markle - prima cena insieme di William e Harry dopo le tensioni. Ecco perché : William e Harry tornano a trascorrere una giornata insieme a Kensington Palace, dopo le tensioni degli ultimi mesi. Dovute forse anche alle differenze caratteriali di Kate Middleton e Meghan Markle. Il motivo della reunion è molto importante per i due fratelli. Oggi infatti è 31 agosto, 22 anni fa moriva Lady Diana in un incidente stradale. Come riporta Us Weekly, ogni anno William e Harry trascorrono questa giornata insieme, con un pranzo o ...

Kate Middleton e l’addio a William : “Camilla tramava contro di lei” : Si nasconderebbe Camilla dietro l’addio, improvviso, fra Kate Middleton e William. Era il 2006 quando la coppia, a un passo dall’annuncio delle nozze, si separò. Un addio doloroso durato qualche mese sino alla riconciliazione e alla decisone di giurarsi amore eterno con un Royal Wedding passato alla storia. Da allora sono trascorsi anni, ma nessuno ha mai scoperto quale sia stato il motivo che spinse Kate e William a separarsi ...

Kate Middleton e la rottura con William : «Camilla ha tramato contro di lei» : Kate Middleton, il dolore per la rottura con William: «Ecco chi ha tramato contro di lei…». La duchessa di Cambridge è tra i membri della famiglia reale più amati dai sudditi di sua maestà. Ha superato anche Meghan Markle. Ma qualcuno all’interno di Buckingham Palace non l’avrebbe apprezzata per un motivo ben preciso, favorendo la rottura con William. Come riporta il sito britannico Express, dietro la pausa di riflessione tra ...