Giù le maschere a Hong Kong | messe al bando Wong | Sarà guerra infinita

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 4 ottobre 2019) Il Parlamento diriaprirà il 16 ottobre prossimo e il ritiro formale degli emendamenti alla legge sull’estradizione, che hanno innescato le proteste anti-governative sin dal mese di giugno, verrà effettuato “immediatamente dopo” il discorso di indirizzo della capo esecutivo, Carrie Lam. Lo scrive il segretario capo dell’amministrazione dell’ex colonia britannica, Matthew Cheung, in una lettera al presidente dell’Assemblea legislativa, citata dall’emittente Rthk.Lam aveva annunciato il ritiro della controversa legge che avrebbe reso possibile l’estradizione anche in Cina il 4 settembre scorso, in un messaggio televisivo, accogliendo la prima delle cinque richieste dei manifestanti - che chiedono anche il ritiro dell’accusa di “rivoltosi”, l’amnistia per tutti gli arrestati, un’inchiesta ...

