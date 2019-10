Conad raddoppia in Sicilia con 1500 supermercati e 20 mila dipendenti

Fonte : direttasicilia

(Di venerdì 4 ottobre 2019)diventa un gruppo del valore di oltre 4,5 miliardi con una quota del 22,5% nel Sud Italia. Il nuovo gruppo sarà operativo a partire dal prossimo gennaio e la fusione è già stata decisa. Si tratta della fusione tra le due cooperativePAC 2000A e. Il progetto è stato approvato dai rispettivi soci ieri e vedrà la nascita di una nuova azienda con oltre 20addetti, un patrimonio netto di circa 700 milioni di euro e una rete vendita di 1.468 punti vendita che producono un giro di vendite di oltre 5,5 miliardi di euro. «Una grande cooperativa di 1.052 soci imprenditori legati al territorio e alla comunità, uniti insieme per affrontare al meglio le sfide future attraverso il consolidamento del modello imprenditoriale, il rafforzamento competitivo, nuove sinergie logistiche e organizzative e soprattutto una maggiore capacità d’investire per un piano di ...

