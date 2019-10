Carmen Russo compie 60 anni

Carmen Russo - la regina della tv e della commedia sexy compie 60 anni : I paparazzi fanno a gara per fotografarla grazie al suo fisico da pin up e un’incredibile tenacia che fanno di Carmen Russo un personaggio unico e spesso al centro dell’attenzione mediatica. Nata a Genova il 3 ottobre del 1959, sono 60 le candeline che deve spegnere la muscolare e sempreverde showgirl della tv e della commedia sexy all’italiana. Il suo curriculum professionale non si ferma alla celebrità raggiunta al cinema dove, tra la fine ...

Buon compleanno Ibrahimovic - Carmen Russo - Maurizio Lupi… : Buon compleanno Ibrahimovic , Carmen Russo , Maurizio Lupi… …Abdon Pamich, Sandro Mazzinghi, Chubby Checker, Francesco Guidolin, Andrea de Adamich, Ruggero Raimondi, Jozéf Klose, Franco Baldini, Vittorio Colao, Elisabetta Ferracini, Gianluca Vacca, Giulia Salvi, Stefano de Martino, Raffaele di Gennaro, Marco Vistalli, Valeria Battisodo… Oggi 3 ottobre festeggiano il compleanno : Abdon Pamich, ex atleta; Sandro Mazzinghi, ex pugile; Chubby Checker, ...

Auguri a Carmen Russo - 60 anni da maggiorata : La ex ballerina e showgirl maggiorata di ‘Drive in’ Carmen Russo spegne 60 candeline. Carmela Carolina Fernanda Russo, in arte Carme Russo, nata a Genova il 3 ottobre 1959, comincia la sua carriera da modella, per passare poi a piccoli lavori cinematografici con lo pseudonimo di Carmen Bizet, e un grande film d’autore, ‘La città delle donne’ di Federico Fellini. Negli anni ’80, partecipa a servizi di nudo per ...