Le Iene | il gesto straziante per ricordare Nadia Toffa Succederà nella prima puntata

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 1 ottobre 2019) Prende il via martedì 1° ottobre la nuova stagione de Le. Sarà una stagione diversa, che inizierà (e proseguirà) con un grande vuoto, il vuoto lasciato da, la giornalista e conduttrice del programma morta lo scorso 13 agosto per un tumore al cervello. Come aveva scritto la redazione de Lesu Facebook il 13 agosto, “niente sarà più come”. E ladi martedì 1° ottobre sarà tutta dedicata a. Equalcosa di molto particolare, una cosa che non era mai successa. 100si riuniranno per un grande e affettuoso abbraccio dedicato all’indimenticabile. Da Ilary Blasi a Simona Ventura, da Giulio Golia ed Enrico Brignano, tutti quelli che hanno lavorato al programma si riuniranno per rendere omaggio a una grande donna che nessuno potrà mai dimenticare. Non solo:sarà trasmesso un video di 20 minuti dove...

falcions85 : Disgelo tra i Mastella e le (ex) Iene. Nel 2008 Alessandro Sortino portò la cassa di arance ai figli di Sandra Lon… -