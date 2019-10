Beatrice Valli e la proposta di matrimonio a Parigi

Uomini e donne - Marco Fantini e Beatrice Valli si sposano : la proposta di matrimonio a Parigi : È la romantica Parigi a fare da cornice alla proposta di matrimonio che – finalmente – Marco Fantini ha fatto alla sua Beatrice Valli. Sotto la Tour Eiffel la coppia nata a Uomini e donne nella stagione 2013/2014 ha deciso di convolare a nozze. La notizia arriva di canali social dei due. E quindi eccoli belli e innamorati mentre condividono con i follower la loro gioia: “Non ci credo ancora, sono emozionata, sono felice e allo ...

Uomini e Donne - Beatrice Valli confessa problemi gravidanza : “Giovanissima - preoccupazione” : Beatrice Valli e Marco Fantini, una bella famiglia dopo Uomini e Donne Dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne Beatrice Valli e Marco Fantini formano una bellissima famiglia con Ale, figlio che lei ha avuto con Nico Bovi, e Bianca, che invece è nata dal loro amore. Sono poche le coppie che dopo la trasmissione […] L'articolo Uomini e Donne, Beatrice Valli confessa problemi gravidanza: “Giovanissima, preoccupazione” proviene da ...

Uomini e Donne/ Beatrice Valli annuncia 'una bella sorpresa' - Trono classico - : Uomini e Donne, anticipazioni e news Trono classico. In attesa della nuova stagione, Beatrice Valli annuncia 'una sorpresa'. In arrivo il terzo figlio?

Uomini e Donne : Beatrice Valli pronta per le nozze e il terzo figlio : Uomini e Donne: Beatrice Valli felice? “Manca ancora qualcosa” Beatrice Valli è stata un fiume in piena su Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, legata da anni a Marco Fantini, dal quale ha avuto la piccola Bianca, ha risposto alle domande dei suoi follower e sulla felicità ha ammesso: “Sono felice si, anche se manca ancora qualcosa”. A cosa si riferisse l’ex corteggiatrice di UeD resta un ...

Uomini e Donne - Beatrice Valli e la battutaccia su Belen Rodriguez : "Farfallina? Io - il mio abito..." : Tra i più chiacchierati al Festival di Venezia, di sicuro Beatrice e Marco di Uomini e Donne, il dating-show di Maria De Filippi in onda da anni su Canale 5. Si è infatti parlato molto dei loro look, di alcuni dettagli sui quali i fan hanno puntato i loro riflettori. Marco Fantini e Beatrice Valli,

Beatrice Valli criticata per l’outfit di Venezia : Beatrice Valli viene attaccata duramente dagli haters per l’abito che ha indossato alla Mostra del Cinema di Venezia. La sua risposta, però, è da applausi. Beatrice Valli, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e oggi diventata influencer, è molto amata dal pubblico e non perde occasione per condividere con i suoi follower momenti davvero speciali. Così, recatasi a Venezia per la Mostra del Cinema, Beatrice incanta Instagram con ...

Gossip Temptation Island : Nicolas si espone su Beatrice Valli : Nicolas Bovi di Temptation Island confessa: “Non dimenticherò mai Beatrice” Uno dei single di quest’ultima edizione di Temptation Island che più ha ottenuto successo è stato indubbiamente Nicolas Bovi, il quale, con il suo charme e la sua innata bellezza, è riuscito a far perdere la testa a Katia Fanelli. Tuttavia, come molti sapranno, Nicolas di Temptation Island, in passato, è stato anche il compagno di Beatrice Valli, con la ...

Beatrice Valli - parla per la prima volta l'ex Nico Bovi : "Rapporto maturo - ma non è facile" : La corteggiatrice di 'Uomini e Donne' e il calciatore sono genitori di Alessandro, che oggi ha 7 anni

Beatrice Valli - parla l’ex e padre del figlio : “Non è facile” : Nico Bovi, parole dolci per suo figlio Alle e per Beatrice Valli su Instagram Nico Bovi è più conosciuto come ex tentatore di Katia Fanelli a Temptation Island che come ex di Beatrice Valli ma sicuramente saprete che spesso il suo nome viene tirato in ballo perché Alle, il figlio che ha avuto proprio da […] L'articolo Beatrice Valli, parla l’ex e padre del figlio: “Non è facile” proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne Gossip - Beatrice Valli presto zia : retroscena ecografia : Uomini e Donne Gossip, Beatrice Valli presto zia. Il retroscena: l’influencer narra della cena familiare a Ibiza dove ha appreso in modo sorprendente dell’ecografia della dolce attesa di Eleonora Nella giornata di ieri, Eleonora Valli, sorella delle celebri influencer nonché ex protagoniste di Uomini e Donne Beatrice e Ludovica, ha annunciato di essere incinta. La […] L'articolo Uomini e Donne Gossip, Beatrice Valli presto zia: ...

Beatrice e Ludovica Valli di nuovo zie : annuncio della sorella Eleonora : Beatrice e Ludovica Valli diventeranno di nuovo zie: l’annuncio da pelle d’oca della sorella Eleonora e la reazione della compagna di Marco fantini Ludovica e Beatrice Valli presto diventeranno di nuovo zie. La loro sorella Eleonora ha infatti da poco annunciato di essere rimasta incinta. Si tratta del suo secondo bebè, visto che è già mamma […] L'articolo Beatrice e Ludovica Valli di nuovo zie: annuncio della sorella Eleonora ...