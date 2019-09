Sta arrivando l' influenza | già isolato il primo virus

Allerta Meteo - l’Uragano Lorenzo Sta arrivando in Europa : mappe terribili per i primi giorni di Ottobre : Nel cuore dell’oceano Atlantico stamattina è nato il quinto uragano della stagione 2019: si chiama Lorenzo e si trova circa 1.000 km a ovest dell’arcipelago delle isole di Capo Verde, un paradiso naturale composto da 10 isole vulcaniche e abitato da oltre 500.000 persone. E’ il punto più occidentale dell’Africa, circa 500km al largo delle coste del Senegal. L’Uragano Lorenzo al momento è di 1ª categoria sulla scala ...

Milan Games Week Sta arrivando : ecco gli appuntamenti per le famiglie - gli appassionati di game art - cosplay e retro gaming : Milan games Week powered by TIM - il principale consumer show videoludico italiano, promosso da AESVI e organizzato da Fandango Club - sta arrivando e proporrà ai visitatori della manifestazione, da venerdì 27 a domenica 29 settembre, un programma ricco di appuntamenti nelle aree Family, cosplay, retro e Art dei padiglioni di Fiera Milano Rho. Anche quest'anno le iniziative saranno dedicate agli appassionati dei videogiochi e a semplici curiosi, ...

Nokia 7.2 Sta arrivando in Europa : Dalla Germania arriva la notizia del lancio sul mercato di Nokia 7.2, uno degli smartphone presentati da HMD Global all'inizio di settembre. Ecco tutti i dettagli L'articolo Nokia 7.2 sta arrivando in Europa proviene da TuttoAndroid.

L’Autunno 2019 Sta arrivando : quando inizia? Le IMMAGINI più belle da condividere [GALLERY] : Il 23 settembre, alle 07:50 UTC, 09:50 ora italiana, diamo il benvenuto ad una nuova stagione: è il giorno dell’Equinozio d’autunno. Un evento astronomico molto importante in tutto il mondo: da tempi immemori l’Equinozio d’autunno, carico di fascino, suggestione e mistero, ha rappresentato un evento importante per i popoli. Equinozio d’Autunno 2019: perché non è il 21 Settembre e arriva “in ritardo” L'articolo L’Autunno 2019 sta ...

La crisi economica Sta arrivando in Italia - ma la politica se ne frega : Né Salvini a Pontida, né Di Maio, Zingaretti e Renzi parlano dei guai economici dell’Italia. Eppure la crisi sta arrivando e si prospetta molto dura. Servirebbero idee, programmi, anche solo un bel po’ di attenzione. Invece si parla solo di alleanze, piazze piene e sondaggi. Rischiamo di pagarla molto cara.Continua a leggere

Senza sosta lo sviluppo di Huawei P Smart 2019 : Sta arrivando la patch B264 : Si torna a parlare in queste ore di uno Smartphone che ha ottenuto un successo superiore alle attese qui in Italia, in riferimento al cosiddetto Huawei P Smart 2019. A distanza di qualche settimana dall'ultima patch messa a disposizione del pubblico italiano, infatti, possiamo concentrarci nuovamente sul device grazie alla diffusione di un nuovo aggiornamento. Mi riferisco all'upgrade di agosto, con cui potremo fare un ulteriore step nel ...

“Un disastro nucleare peggiore di quello di Chernobyl” Sta arrivando in Europa : colpita già una zona del Mar Mediterraneo : Era il 1986. Il nocciolo del reattore numero 4 esplose e, tra segreti e conseguenze disastrose al limite dell’impensabile, l’Unione Sovietica dovette fare i conti con il numero di vittime che la presunzione umana aveva causato, provando ad ergersi a Dio, a sopraelevarsi fino a delle particelle che avevano il potere di causare l’estinzione di massa. Questo disastro divenne noto come “disastro di Chernobyl“. Molti dicono ...

L’Uragano Dorian Sta arrivando in Europa : dopo USA e Canada colpirà anche Islanda e Regno Unito - l’Italia sarà coinvolta dalle ripercussioni [MAPPE] : L’Uragano Dorian sta colpendo gli Stati Uniti d’America risalendo l’east coast, al momento lungo le coste del South Carolina, dove ha già provocato inondazioni e blackout elettrici. Onde e forti piogge che precedevano la tempesta hanno inondato le strade deserte di Charleston dove in alcune zone sono caduti fino a 180mm di pioggia. Sul lungomare storico della città, i meteorologi prevedono che il livello delle acque possa ...

Sta arrivando Beeb - l’assistente vocale della BBC : Beeb, il nuovo assistente vocale BBC, sarà particolarmente abile nel riconoscere tutti gli accenti britannici, ma le sue funzioni saranno limitate alla navigazione delle interfacce e alla selezione dei programmi. L'articolo Sta arrivando Beeb, l’assistente vocale della BBC proviene da TuttoAndroid.

Bully 2 Sta arrivando? Scoperto un nuovo indizio in GTA Online : Ci sono rumor su Bully 2 da anni ormai, ma nel 2019 le indiscrezioni e le fughe di notizie sono aumentate considerevolmente. Detto questo, si tratta solamente di voci. In altre parole, niente di concreto ma, anche di recente, sono emersi ulteriori rumor sul possibile nuovo capitolo.Il mese scorso è apparso un easter egg di Bully nel nuovo aggiornamento di Grand Theft Auto Online. Tra le feature aggiunte con l'update si poteva appendere un poster ...

La recessione trumpiana Sta arrivando sui caravan di lusso : Milano. “Non vedo ombra di recessione” continua a ripetere Larry Kudlow, il consigliere economico di Donald Trump. Ma Kudlow, tra un’apparizione e l’altra sugli schermi di Fox News, non ha evidentemente trovato il tempo per leggere i segnali in arrivo da Elkhart nell’Indiana, la capitale di un’indus

Sta arrivando una nuova recessione - pare : Lo suggeriscono tutti i principali indicatori che si guardano in questi casi: potrebbe iniziare già quest'anno e probabilmente non sarà grave come nel 2008-2009

Sta arrivando un vaccino contro l’allergia ai gatti : (foto: Cristina Iranzo/Getty Images) Si stima che circa 1 persona su 10, e il 50% dei bambini asmatici, soffra di forme più o meno acute di allergia ai gatti. Tra starnuti, difficoltà respiratorie, pruriti e irritazioni, molte delle persone allergiche preferiscono – o sono proprio costrette, per tutelare la propria salute – a vivere lontano da questi felini. E, inquadrando il problema dall’altro punto di vista, molti gatti domestici ...

Il top di gamma più economico che c’è : Xiaomi Mi 9T Pro Sta arrivando in Europa : Sarete in tanti ad attendere l'arrivo in Europa dello Xiaomi Mi 9T Pro (che corrisponde alla versione internazionale dell'apprezzato Redmi K20 Pro, di cui è arrivata finora qui da noi solo la variante più povera), un dispositivo di cui Roland Quandt è tornato a parlare, riferendo di un suo approdo imminente nel Vecchio Continente. Il terminale dovrebbe debuttare già da questa settimana, od al più dalla successiva. Il primo modello a rendersi ...