Francia | enorme incendio in un impianto chimico a Rouen

Fonte : fanpage

(Di giovedì 26 settembre 2019) Unè divampato questa notte alle tre in undella società Lubrizol, catalogato in base alla Direttiva europea Seveso, quindi ad alto rischio. L'produce additivi lubrificanti. Al momento non si segnalano vittime.

SkyTG24 : #UltimOra #Francia, enorme incendio in impianto chimico a #Rouen #canale50 - Mariell47382870 : RT @SkyTG24: #UltimOra #Francia, enorme incendio in impianto chimico a #Rouen #canale50 - brongosalvatore : RT @SkyTG24: #UltimOra #Francia, enorme incendio in impianto chimico a #Rouen #canale50 -