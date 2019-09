Eni : inaugurata la Bioraffineria di Gela - 'Si accende una fiammella di speranza'/Adnkronos (2) : (Caltanissetta) - Non nasconde la sua soddisfazione Ignazio Arces, Chief Executive Officer della Raffineria di Gela Spa gelese doc: "Abbiamo già il primo serbatoio di biodiesel, sono molto contento, per me è un motivo di orgoglio particolare". Per Arces la Bioraffineri è importante perché dà la poss

Eni : Franchi - 'Bioraffineria Gela sogno avvEniristico' : Gela, 25 set. (AdnKronos) - "Oggi è un giorno importante e non solo per Gela. Si realizza un sogno avveniristico che ha avuto l'Eni nel 2014 quando fu deciso di fermare l'impianto di raffinazione di Gela, abbiamo pensato a un processo di trasformazione sfruttando tecnologie proprietarie di Eni, e og

Eni : Musumeci - 'bioraffineria Gela primo passo per riqualificazione area' : Palermo, 25 set. (AdnKronos) - "Un’esperienza innovativa che lascia ben sperare per una riqualificazione ambientale dell’area gelese. Con l’Eni vogliamo consolidare un rapporto di reciproca collaborazione soprattutto nel campo dei rifiuti per un’economia sempre più bio-sostenibile". Così il presiden

Eni : Ricci - 'a Gela Bioraffineria con tecnologia avanzata' : Gela, 25 set.(AdnKronos) - "Prima con la Bioraffineria di Venezia e ora con la Bioraffineria di Gela abbiamo dimostrato che quando si parla di economia circolare e di conversione bio noi facciamo fatti concreti". Lo ha detto Giuseppe Ricci, Chief Refining & Marketing Officer di Eni alla inaugurazion

Eni : Ricci - 'Bioraffineria Gela laboratorio importante - sia aggregatore realtà economiche' : Gela, 25 set. (AdnKronos) - "La Bioraffineria di Gela è un laboratorio importante, deve essere anche un catalizzatore, un aggregatore di altre realtà economiche che possono essere portate sul territorio e che possono completare una filiera completa. SI può pensare anche a una collaborazione con la p

Eni : a Gela la più innovativa bioraffineria d'Europa (2) : (AdnKronos) - I lavoratori Eni impiegati nel sito di Gela sono oltre mille, di cui 426 nella bioraffineria. La realizzazione della bioraffineria Eni di Gela garantisce il miglioramento di tutte le matrici ambientali grazie all’abbattimento delle emissioni (SO2, NOX, CO, polveri superiore al 70% risp

Eni : a Gela la più innovativa bioraffineria d'Europa : Gela, 25 set. (AdnKronos) - Nasce a Gela la più innovativa bioraffineria d’Europa. Avviata da Eni nel mese di agosto, con una capacità di lavorazione fino a 750.000 tonnellate annue, sarà in grado di trattare progressivamente quantità elevate di oli vegetali usati e di frittura, grassi animali, algh

Maltempo : acquazzone su Ragusa - trEni sospesi su linea Gela-Siracusa : Palermo, 20 set. (AdnKronos) – treni sospesi da oggi pomeriggio sulla linea ferroviaria Gela-Modica-Siracusa dopo il violento acquazzone che si è abbattuto sulla città di Ragusa. Le piogge, fa sapere Rfi, hanno provocato “l’erosione della massicciata fra Ragusa e Ragusa Ibla”. La circolazione ferroviaria è sospesa dalla 14.40. Venti tecnici di Rfi e delle ditte appaltatrici sono a lavoro per ripristinare circa 200 ...

Romina Power - la figlia Cristel Carrisi la ‘gela’ a DomEnica In : Tra i primi ospiti della nuova edizione di Domenica In anche Romina Power. La cantante ha concesso una lunga intervista a Mara Venier in cui ha raccontato anche la sua vita da nonna, oltre quella di mamma. Da poco Romina e Al Bano Carrisi sono diventati nonni bis: il 3 agosto scorso la figlia Cristel ha infatti dato alla luce il secondo figlio. Anzi, figlia: è una femminuccia e per lei la Carrisi e suo marito, Davor Luksic, hanno scelto il nome ...

Romina Power a DomEnica In : Troppi vaccini per i bambini. Ma la figlia la gela così : L'ex moglie di Al Bano Carrisi, Romina Power, è apparsa in qualità di ospite in studio alla prima puntata della nuova edizione di Domenica in. Questa Domenica, in data 15 settembre, è stata trasmessa la prima puntata della nuova edizione di Domenica In, il talk-show condotto da Mara Venier. E, nel nuovo appuntamento tv targato Rai 1, è apparsa in qualità di ospite l'ex moglie di Al Bano Carrisi, Romina Power. La cantante dal talento poliedrico ...

ViEni da Me - la figlia di Pupo si lascia scappare una frase imbarazzante : “Ma lei per caso ha il pisello rosa?”. Caterina Balivo la gela : Oggi Pupo compie 64 anni e per l’occasione una delle sue tre figlie, Clara Ghinazzi, la secondogenita, è stata ospite di Caterina Balivo in studio a Vieni da Me. La ragazza ha raccontato aneddoti e curiosità sulla vita del padre, rivelando alcuni particolari della sua famiglia allargata e di sua sorella Valentina, avuta dal cantante con una fan. Ad un certo punto dell’intervista, la padrona di casa le ha chiesto se i compagni di ...

Gela : Sicndustria - ‘estendere Zes ad aree dismesse Eni’ : Palermo, 5 set. (AdnKronos) – “Estendere il perimetro della Zes di Gela anche all’area retroportuale e a quelle dismesse all’interno della raffineria Eni e delle zone D2, lungo la Gela-Catania”. è questa la richiesta inoltrata oggi dal reggente di Sicindustria Caltanissetta Gianfranco Caccamo al tavolo convocato dal vicesindaco di Gela Terenziano Di Stefano. Lunedì 9 settembre scadrà il termine per partecipare ...