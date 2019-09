Parliamo del disastro sulle Alpi Apuane senza paura

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 25 settembre 2019) È drammaticamente presente anche l’Italia in “Antropocene. L’epoca umana”, il film che in tutto il mondo sta proponendo immagini che parlano da sole della devastante predell’uomo sulla Terra. Un film dove insieme alle inquietanti scavatrici alte come palazzi nelle scene girate a Norilsk in Siberia, o nelle miniere di fosfato in Florida, in quelle di litio in Cile o ad Himmerath in Germania, ci sono anche immagini italiane.Si perché da una parte c’è il dramma di Venezia di cui, anche chiacchierando al bar, chiunque di noi saprebbe dire due parole e, dall’altra, si mostra finalmente, l’Italia delle. Quella, per intenderci, del “marmo di Carrara”. Tema di cui sappiamo molto meno, salvo collegarlo nel nostro immaginario all’ormai onnipresente Michelangelo o a qualche pavimento ...

c_appendino : ?? Vi avevo già parlato di @techstars. Uno degli incubatori più grandi del mondo che, nei mesi scorsi, ha scelto Tor… - berlusconi : Riunione del Gruppo del #PartitoPopolareEuropeo. Parliamo di come migliorare questa #Europa, renderla attenta ai bi… - umanesimo : Stiamo parlando di un organismo scientifico serio e accreditato, non di un sito complottista che annuncia la fine d… -